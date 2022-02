Décès du maire de Barraute Yvan Roy

La Municipalité annonce que le maire Yvan Roy est décédé dans la nuit de lundi à mardi, à l’Institut de cardiologie de Montréal, entouré des siens.

Élu une première fois maire en 2017 après avoir siégé une dizaine d’années comme conseiller municipal, Yvan Roy venait d’entamer un second mandat en novembre dernier.

Durant son passage à la mairie, il a participé à la création du Comité de développement économique local, le projet de la serre entrepreneuriale ainsi qu’à la mise en place du service de compostage.

Yvan Roy était un homme impliqué dans sa communauté depuis plusieurs années. Son apport à la vie communautaire et au développement de sa municipalité sera un legs d’une valeur inestimable pour Barraute. Nos pensées se dirigent vers la famille, le conseil municipal et le personnel ainsi que tous les citoyens de la municipalité de Barraute qui vivent un grand deuil , affirme le préfet et maire d'Amos, Sébastien D'Astous.

Avant de faire de la politique, Yvan Roy s’est impliqué pendant 14 ans dans la Foire du camionneur, dont il a été le président fondateur. Il a fait carrière dans le monde de l’assurance.

Le drapeau de la municipalité a été mis en berne à l’hôtel de ville afin d’honorer la mémoire de M. Roy.

La mairesse suppléante Marie-Joëlle Desrosiers assume l’intérim pour le moment.