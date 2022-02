Des tests rapides distribués à des entreprises du Nunavut offrant des services essentiels

Le premier ministre P.J. Akeeagok a annoncé mardi, en point de presse virtuel, que la distribution a commencé jeudi à Iqaluit et au courant de la fin de semaine à l’extérieur de la capitale.

Les compagnies de taxis, les détaillants alimentaires, les opérateurs de cargo aérien et les responsables de l'entretien des aéroports figurent parmi les entreprises ciblées pour la distribution.

À mesure que nous recevons des tests rapides du gouvernement du Canada, dans les prochaines semaines, nous allons élargir la distribution à toutes les entreprises qui souhaitent en avoir , a précisé le premier ministre.

Le Nunavut a récemment reçu 62 400 tests rapides d’Ottawa, comme promis au début janvier, selon le site web du gouvernement canadien. Le nombre de tests envoyés est au prorata de la population du territoire.

Le gouvernement du Nunavut n’a pas été en mesure de préciser combien de tests seront distribués par communauté.

L’entreprise Caribou Cabs d’Iqaluit, qui offre des services de taxis, a reçu dimanche environ 425 tests rapides pour ses employés. « On est très contents, soutient le gérant de Caribou Cabs, Ronnie McGregor. On a été très proactifs pour les obtenir. »

L’entreprise compte actuellement une cinquantaine de chauffeurs. Ronnie McGregor affirme que la majorité de ces employés sont vaccinés et qu’aucun d’entre eux n’est actuellement isolement. Il croit toutefois que les tests serviront à plus long terme: Les tests vont nous permettre d’être proactifs si jamais on a des chauffeurs qui ont des symptômes , soutient-il.

Ronnie McGregor est le gérant de l'entreprise de taxis Caribou Cabs, à Iqaluit. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Pas de tests rapides dans les écoles et pour le public

Pour l’instant, le gouvernement territorial ne prévoit pas distribuer de tests rapides à l’ensemble de la population.

Le médecin hygiéniste en chef, Michael Patterson, a affirmé que le maintien de services essentiels, comme la livraison d’eau et l’évacuation des eaux usées, était la priorité actuellement, mais que les écoles seront la prochaine priorité .

S’il y avait des éclosions importantes dans ces services, l’impact sur les communautés serait supérieur que dans les écoles , a-t-il dit.

Plusieurs écoles du territoire sont de retour en classes à temps plein. Depuis les dernières semaines, plusieurs écoles ont toutefois dû suspendre les cours en présentiel dans certaines classes après l’éclosion de cas de COVID-19.

L'école secondaire Inuksuk, à Iqaluit, a récemment dû offrir des cours à distance dans certaines classes en raison de cas de COVID-19. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Assouplissement des restrictions dans 15 communautés

Mardi, le gouvernement territorial a aussi annoncé l’assouplissement des restrictions sanitaires dans 15 communautés, dont Arviat, Baker Lake, Chesterfield Inlet, Clyde River et Gjoa Haven.

Selon le Dr Micheal Patterson, quatre critères sont pris en considération avant l’assouplissement de restrictions. Il cite, entre autres, le nombre de cas actifs, la vitesse de propagation de la COVID-19 dans une communauté et le nombre de ménages touchés.

Dès lundi, les rassemblements à l’extérieur de 50 personnes seront autorisés. Ceux à l’intérieur pourront passer à 10 personnes, plus les membres du ménage. Les restaurants seront autorisés à réouvrir, à condition qu’ils accueillent un nombre maximal de 25 personnes ou qu’ils respectent une capacité de 25 pour cent (la valeur la plus faible étant retenue).

À Igloolik, où les restrictions ont été resserrées après une hausse du nombre de cas, les rassemblements à l’extérieur seront limités à 25 personnes. À l’intérieur, ils passeront à 5 personnes au maximum, ce qui exclut les membres du ménage.

Les restrictions à Iqaluit demeurent quant à elles inchangées.