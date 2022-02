Me Sophie Gagnon, avocate et directrice générale de Juripop, explique que les mesures sanitaires et la vaccination ont généré des conflits entre les parents, et plusieurs se sont tournés vers les tribunaux pour tenter de les régler.

Les avocats, ajoute-t-elle, ont également été fort occupés avec les dossiers de violence conjugale, les cas ayant été nombreux en raison des pertes d'emplois, de la crise du logement et des mesures de confinement.

À écouter: chronique bilan de pandémie Juripop

Juripop s'occupera de la formation des avocats, et s'assurera que ceux-ci sont bien outillés pour accompagner les personnes victimes de violence sexuelle ou conjugale.

« On a reçu le mandat du ministre de la Justice de constituer une banque d’avocats spécialisés en violence conjugale, y compris en Estrie, car les besoins sont criants en ce moment. Ces ressources devraient être accessibles dès la fin février » — Une citation de Me Sophie Gagnon, avocate et directrice générale de Juripop

Les avocats de ce répertoire seront toutefois libres de fixer leurs honoraires.

Juripop offre également des services aux locataires qui peinent à joindre les deux bouts, ou qui ont fait l'objet de tentatives d’évictions et de reprise de logement de la part de leur propriétaire.

Cette crise du logement touche aussi les organismes à but non lucratif, qui font face à des hausses de loyer commercial et Juripop peut également leur donner un coup de main.

Une vision de faire les choses différemment

L'organisme a par ailleurs une nouvelle présidente, Me Pascale Pageau, qui partage une vision commune avec la directrice Sophie Gagnon de faire les choses différemment.

Me Gagnon souhaite que le droit soit axé sur la bienveillance, l'humain et le client. La direction veut notamment augmenter le financement de l'organisme, qui opère actuellement avec un budget de trois millions de dollars.