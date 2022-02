Éric Simard annonce sa démission à titre de conseiller municipal à La Baie

C’est ce qu’il a annoncé par voie de communiqué en début d’après-midi mardi.

J’annonce aujourd’hui que j’ai fait parvenir une lettre à la greffière de la Ville de Saguenay annonçant que je quitte mes fonctions à titre de conseiller du district 14 de Saguenay. Je tiens à remercier les citoyens de mon district qui m’ont fait confiance et m’ont accordé le privilège de les représenter depuis les cinq dernières années , a-t-il fait savoir.

Il a poursuivi en saluant la mairesse et les autres conseillers en leur souhaitant tout le succès escompté.

Éric Simard a aussi assuré que sa décision était basée sur des raisons personnelles. Il n’accordera aucune entrevue.

Toutefois, selon des informations obtenues par Radio-Canada, Éric Simard aurait eu un différend avec son collègue président de l’arrondissement, Raynald Simard, lors d’une plénière lundi dernier. Il s’était aussi publiquement opposé à une décision du conseil d’arrondissement dans le dossier de la garderie appelée à être démolie. Il était alors revenu sur ce qu’avait déjà choisi de faire le conseil d’arrondissement.

Le conseiller Simard brillait par son absence lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la semaine dernière. Il n’a pas, non plus, participé à la réunion d’urgence de la Société de transport de Saguenay (STS), tenue mercredi dernier. Éric Simard siège au conseil d’administration.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a réagi quelques minutes plus tard, également par communiqué.

J’ai eu l’occasion, dans les dernières heures, de m’entretenir avec M. Éric Simard qui m’a fait part de sa décision. Je la respecte et le remercie pour tout le travail qu’il a accompli lors de ses cinq années au service de la population , a indiqué la mairesse, en saluant aussi son implication comme président d'arrondissement.

Le conseiller désigné de Saguenay et chef par intérim de l'Équipe du renouveau démocratique (ERD), Marc Bouchard, s'est dit désolé du départ de son collègue conseiller. J’ai travaillé durant un peu plus de quatre ans avec Éric Simard. Nous avons siégé ensemble et nous avons travaillé divers dossiers durant notre premier mandat. Je sais que les dernières années n’ont pas été faciles pour Éric. Il a vécu une situation personnelle difficile. Il dit se retirer justement pour des raisons personnelles et je vais respecter cette décision , a mentionné le conseiller du district 11.

Éric Simard venait d’être réélu assez facilement en novembre dernier. Lors du premier mandat, il l’avait emporté à la suite du désistement de dernière minute de l’ancien conseiller municipal Luc Boivin. Il était devenu président d’arrondissement.

Une élection partielle sera donc nécessaire pour le remplacer. Il y avait également eu une élection partielle lors du mandat précédent. Jimmy Bouchard avait succédé à Jonathan Tremblay dans le district 1 à Lac-Kénogami.