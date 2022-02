La maison Rochon d’Ottawa accueillera des artistes en résidence

En 1853, l’artiste-sculpteur Flavien Rochon habitait au 128, rue St-Patrick, dans la basse-ville d’Ottawa. En 2022, sa maison du marché By – désormais appelée « résidence Rochon » – accueillera des créatrices et créateurs de divers horizons, dans le cadre d’un nouveau programme de résidence artistique.

Une version précédente du texte mentionnait que Flavien Rochon y résidait en 1832. Il s'agit plutôt de l'année de construction de la maison.

Instauré par la Commission de la capitale nationale (CCN), le programme La culture se vit ici sera aussi piloté, à la maison Rochon, par l’équipe de la galerie ottavienne SAW.

[L’idée], c’est non seulement de protéger le patrimoine, mais aussi [...] de mettre en valeur cette maison pour que les gens la connaissent un peu mieux [et] d’inviter des artistes à contribuer au développement artistique de la capitale , explique la gestionnaire du programme du patrimoine de la Commission de la capitale nationale CCN , Heather Thomson.

Pour être en mesure d'accueillir ses futurs visiteurs, la maison a été remise en état l'année dernière. Photo : Radio-Canada / Raphael Tremblay

La résidence Rochon étant l’un des plus anciens bâtiments de la capitale, des travaux ont été effectués au cours de la dernière année pour la restaurer. La remise en état, incluant entre autres le renforcement de la structure et la réparation des portes et fenêtres, s'est terminée en décembre dernier.

Le premier occupant de la maison, le sculpteur de bois Flavien Rochon, est surtout reconnu aujourd’hui pour son travail de décoration à la basilique Notre-Dame d'Ottawa, ainsi qu'à la Bibliothèque du Parlement.

La gestionnaire du programme du patrimoine de la Commission de la capitale nationale (CCN), Heather Thomson. Photo : Radio-Canada / Raphael Tremblay

« C'est intéressant, parce que c’était un artiste qui vivait ici à l'époque, et maintenant, on va y voir des artistes encore. » — Une citation de Heather Thomson, gestionnaire, Programme du patrimoine, CCN

Entre patrimoine et créations d’aujourd’hui

Malgré son caractère patrimonial, le bâtiment aura toutefois un mandat artistique très actuel. Le commissaire à la galerie SAW, Jason St-Laurent, souhaite y créer des échanges interculturels entre des artistes des régions circumpolaires , comme la Scandinavie et le nord du Canada, et entre des artistes autochtones et non autochtones , fait-il valoir.

On veut que ce soit un lieu effervescent dans la création de nouvelles œuvres qui ont un certain impact social, [qui vont] amener une certaine compréhension envers les enjeux qui affectent ces artistes-là , renchérit-il.

Le commissaire de la galerie SAW, Jason St-Laurent. Photo : Radio-Canada / Raphael Tremblay

« On invite des artistes qui travaillent en vidéo, en nouveaux médias, en performance. On aime ça, le contraste entre une maison historique et des pratiques [artistiques] vraiment contemporaines. » — Une citation de Jason St-Laurent, commissaire de la galerie SAW

En mars, l’artiste française Fanny Souade Sow sera la première à poser ses valises pendant un mois dans la maison Rochon. Dans le cadre de son travail, elle explore le thème de la violence policière.

Ce sera ensuite au tour d’un DJ du Groenland, qui œuvrera en collaboration avec une cinéaste de la Finlande sur un projet de conception sonore.

À Ottawa, parfois, il y a un manque d'échange entre les artistes canadiens et les artistes internationaux , croit Jason St-Laurent. Et on espère vraiment connecter ces artistes-là avec le public.

Un reflet de l’histoire franco-ontarienne

Construite en 1832, la résidence Rochon est l'un des bâtiments les plus anciens d'Ottawa. Photo : Avec la gracieuseté de la Commission de la capitale nationale

Préserver cette maison presque bicentenaire comportait toutefois son lot de défis. Les travaux effectués ne devaient pas compromettre sa valeur patrimoniale.

Une maison qui date de 200 ans, il faut qu'elle soit entretenue , soutient l’historien de Gatineau Michel Prévost. L’important, c’est de préserver sa coquille extérieure, s’assurer qu’elle ressemble le plus possible à ce qu’elle avait l’air en 1832.

Ne pas altérer l'architecture et la valeur patrimoniale de la maison ont guidé chaque étape des travaux de restauration. Photo : Radio-Canada / Raphael Tremblay

D’autant plus que la restauration de la résidence Rochon s’avérait particulièrement significative pour la communauté francophone d’Ottawa.

« La maison Rochon est un témoin tangible de la présence francophone à Ottawa. » — Une citation de Michel Prévost, président de la Société d'histoire de l'Outaouais

La classe ouvrière francophone n’habitait pas dans de beaux manoirs [en briques ou en pierres]. Elle vivait dans ces petites maisons très modestes en bois, alors elle reflète l’architecture de l’époque , rappelle M. Prévost.

Désormais remise à neuf, la maison Rochon ouvrira ses portes en mars, pour accueillir ses premiers artistes. Photo : Radio-Canada / Raphael Tremblay