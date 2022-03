30 000 tonnes de déchets organiques ramassés par la Ville d’Edmonton en 2021

Depuis un an, la Ville d’Edmonton a modifié son système de collecte des déchets domestiques . Entre les ordures ménagères, les déchets organiques, les résidus de jardinage et les matières recyclables, la capitale albertaine souhaite voir la quantité de ses déchets envoyés à la décharge diminuer avec les années.

Premier pas d’une stratégie sur 25 ans de réduction des déchets, le nouveau système avait pour but de d'éviter à au moins 30 % des ordures ménagères de finir au dépotoirs en 2021. L'objectif a été atteint, selon les chiffres publiés par la Ville en janvier.

Quand on regarde la quantité de déchets déviés entre 2020 et 2021, nous avons vu les chiffres sauter de 18 % à environ 30 %, ce qui est une augmentation colossale , remarque Jodi Goebel, directrice du service des déchets de la Ville d’Edmonton.

Le résultat est positif, croit Sean Stepchuk, le cofondateur et directeur de l’organisme à but non lucratif Waste Free Edmonton.

Selon lui, le nouveau système permet à la Ville de produire plus de compost, mais aussi aux habitants de prendre conscience de la quantité de déchets qu’ils produisent et de ce qu’ils peuvent trier.

Vers une sensibilisation au tri

En 2021, environ 30 000 tonnes de déchets organiques ont été ramassés par la Ville. L'objectif de 2022 est de 60 000 tonnes, mais selon Jodi Goebel, la réduction des déchets ne se fera pas sans l’aide des Edmontoniens.

Il est important de sensibiliser [les Edmontoniens] au tri. Encore beaucoup de déchets pourraient être jetés dans les poubelles vertes [organique] plutôt qu’aux ordures , explique-t-elle.

Par exemple certaines personnes n’oseront pas jeter des os dans le bac dédié au compost de la Ville, car ils ne les mettraient pas dans leurs propres composts maison, mais en réalité c’est possible.

La Ville offre une application pour téléphones intelligents, WasteWise, afin d'aider les Edmontoniens à savoir où jeter correctement leurs déchets. Photo : Getty Images / svetikd

Entre 30 % et 40 % des déchets organiques sont encore jetés dans les poubelles à ordures, selon le rapport de la Ville. Un travail de sensibilisation doit donc encore être fait.

Sean Stepchuks, lui, croit qu'il faut aller plus loin. Selon lui, il est inutile de ramasser ce qui pourrait se décomposer directement sur le sol, comme les résidus de jardin. Il croit qu'il est important d’encourager les gens à arrêter de jeter ce qui ne devrait pas l’être.

« Laisser l’herbe, les feuilles dans sa cour, ça ne coûte rien, ça évite l’usage de sac plastique, ça prend moins de temps et c’est bon pour le gazon. » — Une citation de Sean Stepchuk, cofondateur et directeur de Waste Free Edmonton

Encore en évolution

Les résidents de la capitale albertaine se sont rapidement habitués à ce nouveau système. La Ville note que 98 % des bacs à ordures sont disposés correctement dans la rue.

Cependant, selon Sean Stepchuk, sortir correctement les poubelles ne permet pas pour autant de diminuer la quantité de déchets et c’est avant tout en incitant les habitants à réduire leur production d’ordures que la Ville pourra vraiment avancer dans sa stratégie.

Agrandir encore l’écart de prix entre le petit bac à ordure et le plus grand est l’une des suggestions du directeur de Waste Free Edmonton qui permettrait à la Ville d’encourager une plus grande responsabilisation de ses résidents face à la quantité de déchets jetés.

Cependant pour Jodi Goebel, la Ville a fait un pas en avant grâce aux Edmontoniens. Chacun en est à son propre niveau et le but est d'offrir les outils adéquats.

Le 23 mars, de nouvelles recommandations seront proposées par le service des déchets de la Ville au conseil municipal d'Edmonton.

Si elles sont acceptées, ce sera au tour des immeubles en copropriété et à appartements de voir de nouvelles poubelles à déchets organiques fleurir au pied de leur habitation d'ici la fin 2023.