Saisie d’armes à Coutts : les chefs d’accusation déposés

Des accusations de possession non autorisée d’une arme et de méfait à l'égard d'un bien d'une valeur de plus de 5000 $ ont également été déposées contre 11 des accusés.

Un des hommes doit aussi répondre à une accusation de menaces.

Les accusés sur lesquels CBC/Radio-Canada a obtenu des détails sont âgés de 18 à 62 ans. Ces hommes et femmes sont tous originaires d'Alberta.

Libération sous caution pour certains

Une audience a eu lieu mardi à la cour provinciale de Lethbridge. Les accusés ont été dispensés de comparaître parce qu'ils étaient en quarantaine en centre de détention.

Le procureur, Steven Johnston, et l’avocat de la défense, Yoav Niv, se sont entendus pour libérer sous caution sept des accusés. La Couronne n’a pas consenti à la libération d’une huitième personne qui faisait pourtant face aux mêmes chefs d’accusation que les sept autres. Le procureur Johnston n’a pas expliqué son raisonnement.

Les trois personnes soupçonnées de complot devront comparaître à une date ultérieure, et leur demande de libération devra se passer devant la Cour du Banc de la Reine.

Entre autres conditions, les accusés libérés ne devront pas avoir de contact entre eux. Ils ne pourront pas participer ou se trouver à proximité d'une manifestation.

Leur prochaine comparution aura lieu le 15 mars.

CBC/Radio-Canada n’avait pas encore obtenu d'information sur la nature des accusations déposées contre les deux autres personnes arrêtées au cours de la journée de lundi.

Un arsenal découvert

Lundi, la Gendarmerie royale du Canada a annoncé qu'elle avait découvert des armes d’épaule, des gilets pare-balles, des armes de poing, une grande quantité de munitions et une machette lors d'une perquisition dans trois remorques appartenant à des manifestants à Coutts, en Alberta.

Selon un communiqué de la Gendarmerie royale du Canada GRC , une faction au sein de la grande manifestation de Coutts comptait utiliser ces armes contre les membres des forces de l'ordre s’ils tentaient d'intervenir pour mettre fin au blocage routier.

Cette découverte a incité les manifestants à mettre fin au blocage du poste frontalier de Coutts. Les services de l’Agence des services frontaliers ont repris depuis à ce point essentiel du transport entre l’Alberta et les États-Unis.

Avec des informations de Meghan Grant