L’instinct de survie en trois romans des Caraïbes

La résilience fait parfois rimer fatalisme et opportunisme. Trois autrices des Caraïbes explorent avec acuité les ramifications de l'instinct de survie pour raconter leur île natale respective : Haïti, la Jamaïque et la Barbade.

La prolifique Emmelie Prophète et les primo-romancières Nicole Dennis-Benn et Cherie Jones proposent des fictions d’un réalisme cru et décillant, solidement enracinées dans ce que leur pays a de plus beau et de plus laid.

La violence des gangs de rue sévissant dans les cités de Port-au-Prince sont au coeur du plus récent roman d'Emmelie Prophète. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Dans le ventre de Port-au-Prince

Par le biais de son plus récent roman, la femme de lettres, journaliste et aujourd’hui ministre de la Culture et des Communications d’Haïti, Emmelie Prophète, nous entraîne au cœur de Port-au-Prince. Dans le ventre de ses cités (Puissance Divine, Bethléem, Source Bénie…) livrées aux gangs rivaux et où règne, à travers les miasmes de la peur, de la violence, de la mort et de la fureur des hommes avides de pouvoir, l’éternel instinct de survie des femmes, entre autres - et de Célia, en particulier.

À l’aube de la vingtaine, Célia abandonne l’école au moment où sa Grand Ma meurt. Elle reçoit Carlos, pour subsister et subvenir aux besoins de son oncle, rentré au pays après avoir laissé son âme aux États-Unis. Armée de son téléphone intelligent, elle prend des photos et tourne des vidéos, notamment des cadavres jonchant son quotidien et des femmes de son entourage, autant d’images que son avatar Cécé La Flamme publie sur les réseaux sociaux où certains internautes s'imaginent partager sa réalité par procuration. Recrutée par une firme de marketing, Célia devient même influenceuse…

Dans ces quartiers où la police honnête de rentre pas , on pille, on viole, on tue en toute impunité. Les chefs de gangs se succèdent, d’un putsch à l’autre. Les Blancs y débarquent en missions, tout en espérant que rien ne change vraiment afin de ne pas perdre l'occasion de sauver leurs âmes à eux .

Les gens étaient insensibles au délabrement généralisé, au chaos qui occupait chaque centimètre. Au fond, eux aussi ils étaient en ruine, autant que l’environnement dans lequel ils vivaient , observe Célia.

Et pourtant, dans ces cités, on sait aussi faire preuve de générosité et de solidarité dans l’adversité et la touffeur des corps et des taudis.

Les villages de Dieu est une fiction imprégnée du souci de documenter avec lucidité la réalité des gangs de rues en Haïti. Le portrait qu’Emmelie Prophète dresse des cités relève de son choix éditorial de faire vivre et (res)sentir de l’intérieur cette réalité en incarnant, par le biais de ses personnages et avec le plus d’authenticité possible, la situation volatile et précaire qui prévaut dans son pays.

Ce faisant, elle constate et dénonce avec force les effets et méfaits de la misère, de la violence, de la corruption, de la résignation, de la manipulation. Et nous confronte, tout comme Célia, à cette Lorette hantant les corridors de la Cité de la Puissance Divine, puant l'urine et n'ayant que la peau et les os, dont elle fait un peu le symbole de cette cité. De ce pays. [Puisqu']Elle résistait aux mauvais coups. Aux oublis .

Nicole Dennis-Benn raconte une Jamaïque qui n'a absolument rien d'une carte postale. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Le prix à payer pour survivre

Rends-moi fière. Cette phrase, on la reçoit vraiment comme un direct au ventre, quand on comprend tout ce qu’elle sous-tend. Car si on pense en avoir saisi le sens, à mi-parcours, on n’en découvre la véritable portée qu’à quelques pages de la fin de ce puissant premier roman.

Nicole Dennis-Benn ancre l’action de son livre dans une Jamaïque qui n’a absolument rien d’une carte postale. Elle y révèle crûment l’envers du décor idyllique des hôtels où tout est inclus, y compris l’exotisme des corps des femmes de l’île.

Rends-moi fière, c’est le quotidien de Margot, entre le bidonville où elle habite avec sa mère Delores, qu’elle déteste, et sa sœur Thandi, qu’elle cherche à protéger des hommes; l’hôtel de luxe où elle travaille pour un Jamaïquain blanc qui lui fait miroiter un poste de direction; et le regard de Verdenne, la femme qu’elle n’a pas le droit d’aimer.

C’est le quotidien de Thandi, qui rêve non pas de devenir médecin mais de dessiner, qui s’interdit de fréquenter Charles à cause de sa peau foncée, étant donné qu’elle-même blanchit frénétiquement la sienne pour se fondre au sein de l’élite de son école.

C’est aussi celui de Delores, qui vend des colifichets - et plus encore - aux touristes de passage.

Rends-moi fière témoigne avec un troublant à-propos des quartiers rayés de la carte pour y aménager des complexes hôteliers, d’homophobie latente, de racisme éhonté, de marchandage du sexe, de colorisme. Nicole Dennis-Benn en rend compte par le biais de ces trois femmes à la fois attachantes et rebutantes, manipulatrices et vulnérables, survivant tant bien que mal avec les moyens qu’elles ont.

Jusqu’où chacune est-elle prête à aller pour améliorer son sort? Aussi loin qu’il le faut, pour le meilleur et pour le pire. Sans remords, ni regrets… ou presque. Car il n’y a rien de misérabiliste, ni de mièvre, dans ce premier roman de Nicole Dennis-Benn. Sous sa plume, aussi impitoyable que le soleil de son île natale et les ombres qu’il crée, tout se monnaye : les ambitions, l’amour et la vie.

Échapper à la violence conjugale et survivre à un meurtre réunissent Lala et Mira dans le premier roman de Cherie Jones. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Les racines de la violence

D’un côté, Lala, qui rêve de tresser les longues chevelures des touristes, sur la plage, pour gagner honnêtement sa croûte. Et qui cache sous ses propres nattes les endroits où ses cheveux, violemment arrachés par son mari, ne repoussent plus.

De l’autre, Mira, ayant elle aussi grandi à la Barbade, où elle revient aujourd’hui en vacances avec l’homme blanc tombé sous son charme et dont elle est devenue la deuxième épouse.

Lala aurait peut-être pu avoir Mira comme cliente et la coiffer à l’ombre d’un jujubier. Or, le destin croisé des deux femmes porte plutôt un prénom : Adan. Qui tue le mari de Mira et fuit la police, alors que Lala est sur le point de donner naissance à leur enfant.

Et d’un seul bras, la sœur balaie sa maison relate comment Lala et Mira sont inexorablement arrivées à ce point de bascule redéfinissant leur monde. Et comment, dans les semaines suivant cette nuit de juillet 1984, elles vont tenter de recoller leurs mille et un morceaux, dans l’espoir de survivre.

Cherie Jones alterne les points de vue et fait d’éloquents allers-retours dans le temps, afin de mettre en lumière l’enracinement des traumatismes de ses personnages. Elle arrive ainsi à insuffler un rythme lancinant à son écriture : à l’instar des vagues, Adan est capable d’éroder, de fracasser et de noyer, mais aussi de revenir caresser le sable, comme pour se faire pardonner ses excès. Lala et Mira parviendront-elles à échapper à son ressac?

Quelques mots et expressions (gagner des thunes, nanas, se pieuter, robes à smocks…) en irriteront peut-être certains, en début de lecture. Heureusement, le recours à ce vocabulaire populaire très franchouillard pour coller à l’argot original du texte s’atténue au fil des pages. Si bien qu’au final, on se laisse happer par le télescopage des trajectoires de Lala et Mira, dont personne ne sort totalement indemne.

Il est à noter que Et d’un seul bras, la sœur balaie sa maison est finaliste aux Prix des libraires 2022, dans la catégorie Roman-Nouvelles-Récit hors Québec.