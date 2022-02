Cent jours après les élections municipales : un bilan positif à Granby et Magog

Après 100 jours à la tête de leur municipalité respective, les mairesses de Granby et de Magog estiment avoir déjà réussi à accomplir plusieurs choses pour leurs concitoyens, notamment sur le plan économique.

La mairesse de Granby, Julie Bourdon, admet que depuis l’élection municipale, tout s'est passé très vite. Elle souligne toutefois que le conseil municipal a déjà pris plusieurs décisions.

Nous avons baissé le taux de taxation de 10 % pour que la maison moyenne ait un gel du compte de taxes. Nous avons ajouté de l'argent pour la réfection des rues locales, pour maintenir un réseau routier qui a du sens , mentionne Julie Bourdon.

Elle ajoute qu’une politique d’habitation a été mise en place à Granby, une chose que nous n'avions pas.

La mairesse de Granby, Julie Bourdon, le soir de son élection (archives). Photo : Radio-Canada / Fanny Geoffrion

Pour souligner ses 100 premiers jours à la mairie, Julie Bourdon a d'ailleurs fait une annonce concernant la mise en place du pôle universitaire.

Nous avons aussi annoncé la préservation de 2,3 millions de pieds carrés de terres, qui appartenaient à la Ville de Granby [et] qui devaient être vouées au développement industriel. Elles ont été protégées étant donné le milieu humide qui était présent , indique Julie Bourdon.

Elle rappelle que certaines activités ont aussi été mises en place pour les citoyens, et qu'une politique sportive et pour la pratique de l'activité physique doit être mise sur pied, tout comme la politique culturelle.

« Notre nouvelle politique s'appellera politique culturelle et du patrimoine. Elle se fera en concertation avec les milieux et les gens. » — Une citation de Julie Bourdon, mairesse de Granby

Elle note que le comité de développement économique et la vision de développement durable ont aussi été mis en place en ce début de mandat.

Il y a des plans d'action et des suivis sont effectués. Des budgets y sont donnés , indique Julie Bourdon.

Magog entrevoit un avenir positif

À Magog, la mairesse Nathalie Pelletier estime que les 100 premiers jours de son mandat laissent entrevoir de façon positive les quatre prochaines années. Les premiers jours ont surtout servi à consolider la vision du conseil municipal pour les mois à venir.

Il y a une belle harmonie entre les élus. Nous allons utiliser les forces de chacun pour les exploiter à leur plein potentiel , souligne-t-elle.

La mairesse Nathalie Pelletier et le président de la Commission des finances Samuel Côté, lors de la présentation du budget de fonctionnement 2022 de Magog en décembre. (archives) Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Elle compte profiter de la chance de ses deux voisins, que sont Sherbrooke et Bromont, pour exploiter les créneaux de zones d’innovation.

Nous allons faire en sorte de relancer le centre de recherche en lien avec les élastomères. Je suis particulièrement enthousiaste à l’idée de rencontrer les acteurs du milieu et d’échanger afin de trouver des pistes de solution pour accélérer la numérisation des entreprises de Magog , indique la mairesse de Magog.

Celle qui s'était engagée en campagne électorale à mettre en place un forum économique le réalisera dès 2022.

« Nous allons positionner Magog sur le plan économique, en lien avec les tendances économiques et les transitions numériques, écologiques et énergétiques. » — Une citation de Nathalie Pelletier, mairesse de Magog

Elle vise les mois de juin ou septembre afin de tenir cet événement.

Elle identifie aussi la révision du plan d’urbanisme comme priorité, et la tenue d’une consultation citoyenne permettra, selon elle, de définir la vision de développement. De plus, elle souligne que les élus souhaitent poser des actions concrètes en 2023 pour la protection des lacs et des cours d’eau.