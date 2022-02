Surpopulation dans les centres jeunesse : le ministre Carmant interpellé

Les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) en Mauricie et au Centre-du-Québec interpellent le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, pour trouver des solutions à la surpopulation dans les centres de protection et de réadaptation pour les jeunes de la région.

Depuis deux ans, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a recours à des paravents et des draps pour accueillir les jeunes en raison du manque de chambre dans ses deux centres situés à Trois-Rivières et à Drummondville.

Certains jeunes peuvent vivre dans ce genre d’environnement pendant des mois.

Mettez-vous juste un instant dans la peau de ces enfants-là qu’on sort de leur milieu avec probablement du linge dans des sacs à poubelle. Qu’on leur dit ''on sait que ça ne va pas, mais on va t’emmener dans un milieu'' et vous lui présentez que son nouveau milieu de vie ça va être un lit entre deux paravents , dénonce la présidente régionale de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé (APTS), Véronique Neth.

À quand un plan ?

Une quinzaine de jeunes vivent actuellement dans ce genre d'endroits. Le même nombre se trouvent dans des foyers de groupes temporaires, dont un situé sur une base de plein air.

Après plusieurs semaines de discussion avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ , l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux APTS déplore qu’un plan n’ait toujours pas été mis en place pour trouver une solution.

« Ce que je souhaite, c’est que ces jeunes-là et nos intervenants soient dans un milieu sécuritaire ce qui n’est pas le cas présentement. » — Une citation de Véronique Neth, présidente régionale de l'APTS

La situation actuelle génère des tensions et met à risque les jeunes et leurs intervenants qui sont entassés les uns sur les autres, selon la présidente régionale.

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux APTS affirme que la DPJ semble croire que la problématique, attribuable notamment à l’explosion des demandes liées au contexte sanitaire, devrait se résorber comme par magie avec la fin de la pandémie.

Or, selon l’alliance, la région est loin d’en avoir terminé avec les impacts de la COVID-19 dans le réseau de la santé et des services sociaux.

On parle de dignité aussi , ajoute Véronique Neth. L’APTS APTS précise que les jeunes pris en charge doivent avoir droit à leur intimité ainsi qu’à des lieux de socialisation et d'apaisement pour faciliter leur réadaptation.