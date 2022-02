Encore deux décès liés à la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

En ajoutant les 2 décès recensés au cours des dernières 24 heures, 12 patients sont morts alors qu’ils avaient contracté la COVID-19 depuis le 1er février 2022 au Bas-Saint-Laurent. C’est ce qui émane des chiffres transmis par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

Le nombre d’hospitalisations, quant à lui, diminue lentement, passant de 27 vendredi à 25 mardi. En ce moment, 23 patients occupent un lit en zone chaude alors que les unités de soins intensifs comptent toujours 2 personnes.

Le taux d’occupation est donc de 48 % en zone chaude et de 50 % aux soins intensifs.

À l’échelle provinciale, le nombre de personnes hospitalisées a diminué de 43 au Québec au cours des dernières 24 heures, selon le dernier bilan de la santé publique, qui signale également 56 décès supplémentaires.

Diminution de la contamination

Dans son bilan quotidien, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS rapporte 75 nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire bas-laurentien. Seule la Municipalité régionale de comté MRC des Basques n’enregistre pas de nouvelles infections.

Nombre de cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent Nombre de cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent MRC du Bas-Saint-Laurent Nombre de cas Kamouraska 1552 (+11) Rivière-du-Loup 3230 (+13) Témiscouata 1360 (+5) Les Basques 546 Rimouski-Neigette 3575 (+29) La Mitis 1142 (+4) La Matanie 1105 (+5) La Matapédia 1232 (+8) Indéterminés 4

Il s’agit cependant de tests de dépistage PCR, réservés à une clientèle restreinte. D’ailleurs, 751 de ces tests ont été réalisés lundi dans la région.

Vers un meilleur portrait épidémiologique

Comme les tests de dépistage rapide sont maintenant largement utilisés, le gouvernement du Québec a mis en ligne le 25 janvier une plateforme de déclaration du résultat obtenu à la maison.

Sur cette plateforme en ligne  (Nouvelle fenêtre) , les informations demandées sont le nom, la date de naissance et le numéro d’assurance maladie, s’il y a lieu. On doit ensuite indiquer la date du test rapide, son résultat et la présence ou non de symptômes de la COVID-19 au moment du test.

En un peu plus de deux semaines, 80 000 Québécois l’ont utilisée. Le ministère de la Santé et des Services (MSSS) sociaux a reçu 1616 déclarations en provenance du Bas-Saint-Laurent, dont 1164 cas positifs.

Le ministère de la santé et des services sociaux MSSS estime cependant qu’en réalité, le nombre de personnes à avoir utilisé un test de dépistage rapide est plus grand et rappelle l’importance de déclarer tout résultat, que celui-ci soit négatif ou positif.