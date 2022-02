2Moods ajoute des chansons à son album Deux Point Zéro

C’est dans le cadre de son voyage que le rappeur a pu rencontrer l'auteur-compositeur-interprète Koffi Olomidé, un artiste qu’il estime légendaire.

« Ça faisait 10 ans que je n'avais pas été en Afrique. » — Une citation de 2Moods, artiste

Ça m'a rappelé mes racines. Ça m'a rappelé que je viens d'une terre qui adore la musique. J'ai vu leur manière de faire. Ça m'a inspiré. Ça m'a influencé sur le plan promotionnel et sur le processus de création. Je suis très reconnaissant , partage-t-il.

À travers l’écriture de ses chansons, 2Moods révèle des messages aux saveurs patriotiques, politiques, personnels, mais aussi romantiques. Il y aura beaucoup de chansons romantiques , dit-il, en précisant que de nombreuses langues sont aussi à l'honneur, dont le créole, le français, l'anglais et le portugais.

Ce qui me rend le plus fier, c'est la richesse dans la musicalité. En sonorité, en paroles, les autres artistes qui ont collaboré. Ils ont apporté toute leur énergie et leur savoir-faire , dit 2Moods.