Aînés privés de toilettes : « Inadmissible », dit Legault qui promet des changements

Il est temps que, dans les CHSLD, on apprenne à vivre avec le virus , a déclaré le premier ministre, à l'Assemblée nationale.

François Legault et son ministre de la Santé, Christian Dubé, ont été pressés de questions par les partis d'opposition à la suite des révélations de Radio-Canada, mardi. En vertu des consignes provinciales, des aînés contaminés par la COVID-19 sont privés d'accès à une salle de bain pendant leur isolement de 10 jours.

Ils n'ont pas le droit de sortir de leur chambre et ne peuvent donc pas recevoir de bain ni de douche. Et quand ils ne disposent pas d'une salle de toilette, ils doivent faire leurs besoins dans un siège d'aisance.

À un moment donné, il faut lâcher les règles et retrouver l’humanité , a déclaré la porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés, la libérale Monique Sauvé, qui a dénoncé ce qu'elle qualifie de surconfinement .

Deux ans de pandémie, et la maltraitance dans les CHSLD se poursuit , a dit pour sa part le chef parlementaire du Parti québécois, Joël Arseneau, qui a rappelé qu' on déconfine un peu partout au Québec .

« C'est absolument inadmissible et c'est choquant, en fait, c'est indigne; et je pense que c'est inhumain, pendant des jours et des jours et des jours. »