Le nouvel attaquant des Mooseheads sur une lancée pour atteindre ses rêves

Evan Boucher tient les rondelles utilisées pour ses deux buts dans sa première partie avec les Mooseheads de Halifax. Lors de son premier match, il a marqué le but égalisateur et le but vainqueur en prolongation qui a mené à la victoire de 3-2 de son équipe contre les Saguenéens de Chicoutimi.

Photo : Mooseheads de Halifax