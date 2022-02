Un atelier conçu pour ceux qui rêvent de siéger aux conseils municipaux

Les municipalités d'East Ferris, Callander, Powassan et North Bay se sont associées pour organiser un atelier de formation pour les candidats aux élections municipales d'octobre prochain.

L’atelier se tiendra à l'aréna West Ferris au 42, rue Gertrude à North Bay, le 6 avril à 18 h.

L’atelier est offert pour 35 personnes en présentiel et est aussi offert en ligne, en direct. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant.

Notre greffier et notre directeur général ont été très catégoriques en disant que vous devez vous assurer de vous inscrire , a souligné la mairesse d'East Ferris, Pauline Rochefort, car les places se remplissent rapidement.

L'inscription à cet atelier est gratuite.

« L'atelier vise avant tout à informer les gens sur le travail d'une municipalité, ce qu'implique d'être un élu représentant le public. Dans l'ensemble, l'atelier fournit des détails sur le processus de ce qu’implique une vie en politique municipale pour les candidats. » — Une citation de Pauline Rochefort, mairesse d’East Ferris

La conseillère municipale de North Bay Johanne Brousseau est convaincue de la pertinence de la formation.

J'ai vu dans les quatre dernières années, il y en a qui s'embarque dans les élections, ils sont élus et ils n'ont aucune idée dans quoi ils s'embarquent , raconte-t-elle.

La conseillère municipale de North Bay Johanne Brousseau. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

L’atelier est animé par Fred Dean, un expert bien connu dans le domaine de la gouvernance municipale. Il collabore avec et forme des conseillers municipaux et des maires depuis 2002.

M. Dean a préparé pour cet atelier quelques sujets de discussion, dont un aperçu des pouvoirs municipaux, la différence entre la gouvernance et l’administration, les questions relatives aux conflits d'intérêts, et abordera également l'impact de la fonction d'élu sur la vie personnelle et familiale.

L'atelier n'est pas uniquement destiné à ceux qui envisagent de se présenter aux élections, ajoute Mme Rochefort.

Je dirais aussi aux membres d'une famille, donc un conjoint ou une conjointe qui veut comprendre combien de travail ça représente, quel est l'impact sur une vie de famille , précise-t-elle.

Encourager les femmes à se présenter

PoliticsNOW est un organisme sans but lucratif voulant apporter aux femmes les ressources dont elles ont besoin pour se lancer en politique.

En 2018, 21 des élus des neuf municipalités où l'organisme a offert une formation étaient des femmes, explique l'enseignante Amanda Kingsley Malo, la fondatrice de PoliticsNOW.

C'est plus haut que c'était en 2014, je crois, mais pas par beaucoup.

« PoliticsNOW a rejoint, depuis sa fondation en 2017, plus de 100 femmes et a contribué à faire élire 11 femmes dans des municipalités du Nord de l’Ontario. » — Une citation de Amanda Kingsley Malo, fondatrice de Politics Now

Elle offrira encore cette année des formations à de potentielles candidates.