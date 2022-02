Les athlètes d’élite enceintes ont besoin d’un meilleur soutien, selon une étude

Les chercheurs estiment qu'il faudrait renforcer l'appui financier et les politiques en matière de grossesse pour ces athlètes.

« Il y a tellement peu d'appui ou de valeur donnée aux athlètes enceintes et aux femmes qui veulent aussi bien être mère de famille que participer à des compétitions, » affirme Tara-Leigh McHugh, professeure de kinésiologie à l'Université de l'Alberta.

Lors de l'étude  (Nouvelle fenêtre) (en anglais), elle a interrogé avec ses collègues 20 athlètes de haut niveau avant qu'elles ne tombent enceintes.

Un seul brevet

Ces athlètes d'élite peuvent demander à bénéficier du Programme d'aide aux athlètes (PAA) d'Athlétisme Canada. Celles qui sont admissibles reçoivent leur brevet pour l'année. Il en existe plusieurs, dont un brevet médical pour les athlètes enceintes, malades ou blessées.

Toutefois, avant 2016, les athlètes ne pouvaient recevoir qu’un seul brevet médical dans leur carrière, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.

Hilary Stellingwerff est une ancienne athlète olympique et classée au niveau national en athlétisme qui a participé à l'étude.

Elle explique que les brevets sont offerts en quantité limitée et que les athlètes qui font une demande doivent prouver leur éligibilité en ayant une certaine performance afin d'être à nouveau brevetés.

En tant qu'athlète brevetée , Mme Stellingwerff a reçu une aide financière du gouvernement fédéral tout au long de sa carrière et de sa première grossesse.

Dans l'espoir de faire partie de l'équipe olympique pour Rio, elle a repris l'entraînement intensivement. En 2015, elle a subi une fracture de stress et a demandé un autre brevet médical.

J'ai demandé un brevet médical et ils m'ont dit, vous avez déjà utilisé votre brevet médical pour une grossesse et vous ne pouvez pas en avoir un deuxième , raconte-t-elle.

Hilary Stellingwerff a porté sa plainte devant le Centre de règlement des différends sportifs du Canada, où elle a été autorisée à demander un deuxième brevet médical.

Toutefois, sa demande pour un soutien financier par le Programme d'aide aux athlètes PAA n'a pas été approuvée, car il a été estimé qu'elle ne pourrait pas atteindre le niveau même niveau de performance et participer aux Olympiques.

Hilary Stellingwerff a continué à s'entraîner, tout en élevant son fils, et s'est qualifiée pour l'équipe canadienne en 2016. Elle a donc reçu une aide financière de façon rétroactive pour six mois.

En 2016, Athlétisme Canada a modifié sa politique, permettant aux athlètes d’accéder à un brevet médical pour grossesse plus d'une fois.

Recommandations clés

Des recommandations pour les organisations sportives ont été identifiées.

D'après Margie Davenport, cochercheuse de l’étude et spécialisée dans l'exercice et la grossesse, une première étape consiste à comprendre les effets physiques de l'entraînement sur les athlètes enceintes.

L'étude appelle à davantage de recherches afin de créer des lignes directrices fondées sur des données probantes et spécifiques aux athlètes qui continuent à s'entraîner à un niveau élevé pendant et après la grossesse.

Lors des entretiens, de nombreuses athlètes ont également souligné le besoin de politiques et d'attentes claires en matière de grossesse de la part des organisations sportives.

L'étude demande aux organismes sportifs d'indiquer clairement quand et comment une athlète peut reprendre le sport après une grossesse, et notamment si sa place dans une équipe est sûre ou non.

« Nous avons entendu un certain nombre d'athlètes qui ont vraiment peur de révéler qu'elles étaient enceintes par peur de perdre leur poste. » — Une citation de Margie Davenport, cochercheuse de l’étude

Elles ne sont pas soutenues pour faire les deux , déplore-t-elle. Elles doivent prendre la décision entre être une athlète ou être une mère.

Avec les informations de Clare Bonnyman