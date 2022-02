Les Oscar seront animés par trois actrices, une première pour le gala

La dernière fois où l’animation des Oscar a été confiée à trois personnes, c’était en 1987, lorsque Chevy Chase, Goldie Hawn et Paul Hogan avaient accepté le mandat. Cette fois-ci, le trio sera entièrement féminin, chacune des actrices tenant la barre de la soirée pendant une heure.

La soirée de cette année est destinée à unir les cinéphiles , a affirmé le producteur de la soirée, Will Packer. Il est à propos d’avoir rassemblé trois des femmes les plus drôles et les plus dynamiques, chacune ayant un style d’humour très différent. Je sais que le plaisir qu’auront Regina, Amy et Wanda se traduira aussi dans notre public. Nous avons plusieurs surprises en banque!

Un nouveau prix du public déterminé par un vote sur Twitter

Lundi, les Oscars ont par ailleurs annoncé la création d'un prix du public qui célébrera le film le plus populaire de la saison et qui sera désigné par l’entremise d’un vote organisé sur Twitter.

Cette décision est vraisemblablement destinée à attirer un nouveau public de fidèles alors que les audiences de la cérémonie télévisée n'ont fait que chuter ces dernières années.

L'annonce survient aussi après les nominations dévoilées la semaine dernière qui ont snobé les grosses productions hollywoodiennes comme Spider-Man : sans retour (Spider-Man: No Way Home) ou le dernier James Bond, des films qui ont pourtant fait recette malgré une année de restrictions sanitaires.

Les spécialistes craignent que cette absence n'éloigne encore un peu plus le grand public de la cérémonie des Oscars, dont la 94e édition se tient le 27 mars à Los Angeles.

D'où cette idée de promouvoir cette nouvelle catégorie d'Oscar en appelant les fans à voter sur Twitter pour leur film préféré de 2021 à l'aide du mot-clic #OscarsFanFavorite, ou directement sur le site de l'Académie des Oscars.

Des audiences anémiques

Les audiences de la cérémonie se sont effondrées ces dernières années, avec seulement dix millions de fidèles l'an dernier pour une édition qui, pandémie oblige, a surtout primé des films indépendants comme Nomadland de Chloé Zhao.

Ce chiffre était en baisse de 56 % par rapport à l'édition précédente, elle-même à un plus bas historique.

Pour Meryl Johnson, vice-présidente de l'Académie des Oscars chargée du marketing numérique, la création d'un prix du public va permettre aux cinéphiles de participer au spectacle en temps réel, de créer une communauté et de faire partie de l'expérience comme jamais auparavant .

Les fans peuvent voter jusqu'à 20 fois par jour et le scrutin sera clôturé le 3 mars. Trois personnes chanceuses tirées au sort seront invitées à remettre un Oscar lors de l'édition 2023.