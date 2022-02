Québec suspend l’usage du passeport sanitaire dans les grandes surfaces dès demain

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a annoncé la suspension du passeport vaccinal dans les commerces à grande surface et les établissements de la SAQ et de la SQDC. L'utilisation du passeport sera complètement suspendue à compter du 14 mars dans la province.

« Le passeport sera retiré pour l’ensemble des lieux [publics] le 14 mars. » — Une citation de Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec

Comme il l'a fait jusqu'ici, le gouvernement Legault procédera de façon graduelle et par étapes :

Dès demain, soit le 16 février, le passeport vaccinal ne sera plus exigé à la porte des commerces d’une superficie de plus de 1500 mètres carrés. Il ne sera plus requis non plus pour entrer dans les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) et de la Société québécoise du cannabis (SQDC).

À compter du 21 février, le passeport vaccinal ne sera plus essentiel pour entrer dans les lieux de culte, pour assister à des funérailles et accéder à des lieux de condoléances.

Le 14 mars prochain, l’obligation de présenter un passeport vaccinal sera abolie dans l’ensemble des lieux publics au Québec, y compris les milieux de vie pour aînés comme les Résidences privées pour aînés RPA , les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD et les ressources intermédiaires et de type familial (RIRTF).

On parle entre autres des restaurants, des bars, des cinémas, des spectacles, des casinos, des événements publics et des assemblées. L’utilisation du passeport vaccinal sera également retirée des lieux de loisirs tels que les centres récréatifs, les centres de sports, les spas et les saunas et les salles louées pour des rassemblements privés , peut-on lire dans le communiqué du gouvernement du Québec.

« Cette dernière étape-là qu’on annonce aujourd’hui concorde aussi, et c’est très important, avec l’arrivée de plus en plus importante de Paxlovid, qui est l’antiviral [oral] de Pfizer qui peut servir aussi à guérir les gens. » — Une citation de Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec

On se donne les moyens de guérir les personnes qui sont plus à risque avec l’antiviral, mais aussi de protéger notre système de santé , a ajouté M Dubé.

Amélioration de la situation épidémiologique

Vendredi dernier, le ministre Dubé avait évoqué la possibilité que le passeport vaccinal soit suspendu quand la situation épidémiologique le permettrait.

Or, considérant qu'au moins 25 % la proportion de la population a déjà contracté la COVID-19, selon les estimations de la santé publique, et que la majorité des indicateurs sont en baisse depuis plusieurs semaines, dont le nombre d'hospitalisations, la santé publique et le gouvernement du Québec ont pris la décision de commencer à lever graduellement l'utilisation du passeport vaccinal.

Le plan de sortie de crise prévu pour le 14 mars prochain n’est pas devancé, a assuré le Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique.

« Le passeport vaccinal a été un outil important dans notre arsenal contre la pandémie, mais je le répète, on le retire de façon graduelle pendant qu’on apprend à vivre avec le virus. » — Une citation de Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec

Toutefois, il est clair dans l’esprit du gouvernement que la mesure demeurera dans son arsenal pour combattre la pandémie si d’autres vagues survenaient.

On y va de façon graduelle et prudente, mais on va continuer de suivre de près la situation. […] Le passeport, il est là pour rester parce qu’on pourrait en avoir besoin encore. Est-ce que c’est l’automne prochain ou un autre moment?

« Moi ce que je dirais si j’avais un petit conseil : "Gardez-le donc sur votre téléphone". » — Une citation de Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, conseille d'autant plus aux Québécois de le conserver, car il est encore requis notamment pour voyager à l'étranger.

Pour sa part, l'Ontario doit abolir complètement l'usage du passeport vaccinal à compter du 1er mars prochain.

Plus de détails suivront.