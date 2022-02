Des familles déçues par l’enquête publique sur la fusillade de Portapique en N.-É.

La firme Patterson Law représente 23 familles et individus qui participent à l'enquête de la Commission indépendante sur les pertes massives.

Ça inclut des personnes directement touchées par un homme armé déguisé en policier qui a traversé des communautés rurales en brûlant des maisons et en tuant des gens sur son passage, mais aussi des voisins, des étrangers et des connaissances.

Dans les mois qui ont suivi, les proches des 22 victimes, des membres de la communauté et des groupes à travers le Canada ont exigé des réponses sur ce que les policiers savaient et pourquoi ils n’ont pas fait plus pour protéger le public.

En juillet 2020, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé qu'il y aurait un examen externe. Un processus moins approfondi qu'une enquête publique et qui n'aurait pas la capacité de recevoir des témoins. La décision a provoqué tout un tollé qui a mené à un revirement rapide.

Mais certaines des familles qui ont plaidé pour l'enquête croient que le travail de la Commission ressemble au processus qu'elles voulaient éviter.

J’ai l’impression qu’on m’a laissé tomber , dit Nick Beaton. Sa femme enceinte Kristen Beaton a été tuée à Debert, en Nouvelle-Écosse, environ 12 heures après que la police a été appelée pour la première fois pour répondre à la fusillade à Portapique.

La commission est censée poser les questions difficiles et identifier où les choses ont mal tourné et comment les choses doivent changer, mais pour le moment, je ne vois tout simplement pas cela se produire.

Les paroles de Beaton font écho à celles de Darcy Dobson, dont la mère a été tuée sur le même tronçon de route à Debert.

Darcy Dobson, à gauche, et Nick Beaton, à droite, ont parlé au nom de toutes les familles qui ont perdu des êtres chers lors du massacre d'avril. Photo : Gracieuseté : Elizabeth McMillan

Jusqu'à présent, l’enquête a coûté aux contribuables plus de 13 millions de dollars et la majeure partie du travail s'est déroulée en coulisses.

Les audiences sur les deux premières phases de l'enquête doivent commencer le 22 février et se poursuivre jusqu'à la fin mars. Ces audiences vont porter sur ce qui s'est passé au cours des 13 heures et pourquoi les choses se sont déroulées ainsi.

Il y a près d'un mois, les avocats de Patterson Law ont demandé d’éviter tout nouveau retard et de clarifier à quoi s'attendre pendant la procédure.

La semaine dernière, la Commission indépendante sur les pertes massives a déclaré qu'elle travaillait toujours sur une liste de témoins. La Commission disait aussi collaborer avec les participants par l'intermédiaire de leurs avocats.

La Commission prévoit publier plus de 30 documents résumant ses conclusions à partir du 28 février. Mais l'avocate Sandra McCulloch ne s’attend pas à voir beaucoup de nouveau depuis la dernière révision.

Nous partageons le profond découragement de nos clients face aux informations limitées sur ces procédures publiques , dit l’avocate de la firme Patterson Law.

Nous craignons que la participation de nos clients aux procédures publiques ne soit indûment réduite, voire activement restreinte.

Me McCulloch s’inquiète des conséquences du début tardif de la partie publique de l'enquête. Elle croit que le processus pourrait être raccourci par manque de temps et elle a toujours beaucoup de questions sans réponse à une semaine des procédures.

Elle ne sait pas si les avocats des participants pourront poser des questions aux témoins. Elle ne sait pas non plus comment les personnes appelées à témoigner vont témoigner et les sujets sur lesquels elles seront appelées à parler. Elle ne sait pas si elle pourra s’opposer à l’appel d’un témoin.

À ce point-ci, elle ne sait même pas si elle ou les autres avocats et leurs clients sont en mesure de comparaître en personne aux audiences publiques, qui se tiendront au Centre des Congrès d’Halifax.