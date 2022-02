Le premier ministre ontarien Doug Ford affirme qu'il faut en finir avec le « maudit » masque. Il ajoute qu'il connaît des « centaines » de personnes qui avaient reçu trois doses de vaccin contre la COVID-19 et qui ont tout de même été infectées, y compris Justin Trudeau.

M. Ford a annoncé lundi un déconfinement accéléré en Ontario, y compris l'abandon du passeport vaccinal dès le 1er mars, mais pas du masque.

En point de presse mardi dans une usine à Hamilton, il a rappelé qu'il n'avait jamais aimé le passeport vaccinal, mais qu'il s'était plié aux recommandations à l'époque du médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Kieran Moore.

Maintenant que les hospitalisations et le taux de positivité des tests de dépistage baissent, il est temps d'en finir avec le passeport vaccinal, selon lui.

« Qu'on ait eu une dose ou dix doses, on peut attraper la COVID. Le premier ministre [Justin Trudeau, il était triplement vacciné, et je connais des centaines de personnes qui avaient eu trois doses et qui ont été infectées. » — Une citation de Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Il faut être prudents et se laver les mains, mais il faut apprendre à vivre avec le virus , lance-t-il.

M. Ford a aussi écorché mardi la directive provinciale quant au port obligatoire du masque dans les lieux publics.

« Je pourrais demander à n'importe qui autour de moi s'ils veulent se débarrasser de ces maudits masques et ils vont me répondre que oui. Ils veulent revenir à la normale. » — Une citation de Doug Ford, premier ministre

Il a ajouté ceci : Certains ne croient pas à ça, c'est leur choix. C'est une question de démocratie et de libertés. Je n'aime pas en tant que gouvernement dire aux gens quoi faire.

M. Ford n'a pas fixé de date pour ce qui est de la fin du masque obligatoire.

Il a dit lundi que le couvre-visage était une couche supplémentaire de protection pendant le déconfinement, promettant d'attendre le feu vert du Dr Moore avant d'abandonner le masque.

La santé publique en faveur de la 3e dose

Le chef de la santé publique ontarienne a expliqué que le passeport vaccinal était devenu inutile, selon lui, parce que plus de 90 % des Ontariens de 12 ans et plus ont déjà reçu au moins deux doses de vaccin.

Le Dr Moore continue toutefois à inciter le public à recevoir une troisième dose, pour éviter les complications liées au virus et prévenir une autre hausse des hospitalisations, dit-il.

L'attachée de presse de Doug Ford, Ivana Yelich, a d'ailleurs nuancé les propos de ce dernier en réponse aux questions de Radio-Canada mardi.

Selon notre expérience récente avec Omicron, même les gens pleinement vaccinés ou ceux qui ont eu leur dose de rappel peuvent contracter ce variant et avoir des symptômes, dit-elle. Toutefois, le fait d'être pleinement vaccinés aide grandement à éviter les complications, l'hospitalisation ou la mort. C'est pour ça que le premier ministre a reçu sa dose de rappel et qu'il incite constamment tous les Ontariens admissibles à faire de même.

