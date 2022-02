Québec demande aux résidences de refaire bouger d’urgence les aînés

Pour de trop nombreux aînés hébergés au Québec, l'heure n'est plus à la prévention, mais au traitement des pertes d'autonomie et de mobilité qu'ils ont subies à cause des longues périodes d'isolement dans leurs chambres durant la 5e vague et les précédentes. Une nouvelle directive du ministère de la Santé et des Services sociaux, obtenue par Radio-Canada, exhorte les résidences à agir « rapidement ».