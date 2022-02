Le film québécois Les oiseaux ivres nommé 6 fois aux prix Écrans canadiens

La production québécoise Les oiseaux ivres figure six fois dans la liste des finalistes pour les prix Écrans canadiens, remis chaque année par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision.

Le long métrage du cinéaste montréalais Ivan Grbovic est notamment en lice dans les catégories du meilleur film et de la meilleure direction artistique. Il raconte l’histoire d’un membre d’un cartel de la drogue mexicain qui devient travailleur migrant saisonnier au Québec.

La nuit des rois, un long-métrage québécois de fiction réalisé par Yanick Létourneau, est également finaliste dans la prestigieuse catégorie du meilleur film. Le drame fantastique tiré d’un conte de Fred Pellerin L’arracheuse de temps est nommé dans cinq catégories, et Maria Chapdelaine obtient quatre mentions.

Les longs-métrages de fiction Scarborough et Les voleurs de la nuit (Night Raiders) sont les favoris de la remise de prix, avec 11 nominations pour chaque film. Tous les deux prétendent au prix du meilleur film.

En tout, des prix seront remis dans pas moins de 27 catégories pour ce qui est du cinéma. La cérémonie des prix Écrans canadiens sera diffusée sur CBC et sur son service de diffusion en ligne CBC Gem le dimanche 10 avril à 20 h. Plusieurs noms de lauréats et lauréates seront annoncés dans les jours précédents lors de neuf autres remises de prix diffusées sur le site de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision.

Les prix Écrans canadiens récompensent également des œuvres pour la télévision et en médias numériques, mais seulement des productions anglophones. En télé, la comédie Sort Of domine avec 13 mentions.