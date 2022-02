La C.-B. doit annoncer un allègement des restrictions sanitaires

Les plus récentes directives des autorités sanitaires sur les rassemblements, les événements, les bars et restaurants arrivent à échéance mercredi et la Dre Henry a dit que tout changement serait annoncé la veille.

Une conférence de presse est prévue à 13 h 30 mardi. Le premier ministre britanno-colombien John Horgan se joindra au ministre de la Santé Adrian Dix et à la médecin hygiéniste en chef, la Dre Bonnie Henry pour l’occasion.

La médecin hygiéniste a déclaré le mois dernier que les Britanno-Colombiens pouvaient s’attendre à des allègements graduels des restrictions touchant les rassemblements sociaux d’ici le 21 février, Jour de la Famille.

Un allègement des restrictions sera possible parce que 90 pour cent des Britanno-Colombiens de 12 ans et plus ont reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19, a déjà précisé la Dre Bonnie Henry. Elle ajoute par contre que davantage de personnes devraient obtenir la dose de rappel pour une protection à plus long terme.

À quoi s’attendre?

Contrairement à l'Alberta, par exemple, le ministre de la Santé Adrian Dix a indiqué lundi qu’il ne serait pas question de changements aux directives en lien avec les masques, les vaccins ou le passeport vaccinal, dont l’utilisation a récemment été prolongée jusqu’à la fin juin.

S'il est possible de cesser [d'utiliser le passeport vaccinal] plus tôt, en s'appuyant sur la science, les autorités sanitaires vont bien sûr le considérer, mais ce n’est pas un des éléments en jeu demain [mardi] , a déclaré le ministre de la Santé Adrian Dix lors de la mise à jour des autorités lundi.

La province a déclaré lundi 2701 nouveaux cas de COVID-19 depuis vendredi, des données provisoires en raison d’un problème de traitement de données.

Les autorités ont également fait état de 803 hospitalisations, soit 43 personnes de moins à l'hôpital par rapport à vendredi.

Depuis vendredi, 17 personnes ont succombé à la COVID-19 dans la province.