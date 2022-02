Les divisions scolaires légalement obligées de mettre un terme aux mesures sanitaires

Dans une lettre, le ministre rappelle aux différentes divisions scolaires de la province qu’elles sont légalement obligées de suivre les directives du gouvernement provincial.

À partir du 1er mars, le port du masque sera recommandé et non obligatoire dans les établissements scolaires.

« Même si le port du masque ne sera plus obligatoire, les écoles peuvent continuer à encourager son utilisation tout en respectant le choix de chaque individu. »

Le président de l'Association des commissions scolaires de la Saskatchewan (SSBA), Shawn Davidson, affirme que plusieurs de ses membres accueillent favorablement le message du ministère de l'Éducation.

Selon lui, la lettre du ministre apporte plus de clarté et élimine les différentes mesures que les divisions scolaires avaient mises en place.

« Ces différences ont parfois semé la confusion dans nos communautés scolaires et auprès des parents et des familles. Il y a maintenant une uniformité, un message clair aux parents que les mesures sanitaires ne seront plus en vigueur. »