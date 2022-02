Au Manitoba, l’autoroute 75 pourrait rouvrir mercredi à 12 h vers Emerson

Cette voie de circulation essentielle au Manitoba est totalement bloquée depuis jeudi dernier par des manifestants qui protestent contre les restrictions sanitaires et l’obligation vaccinale pour les camionneurs. Jusqu’à présent, seuls certains biens essentiels et des véhicules d’urgence peuvent passer.

Plusieurs camions et machines agricoles bloquent l’autoroute à environ 2 km du poste frontalier d’Emerson. Cet axe routier est important pour le Manitoba, puisqu’il fait le lien entre Winnipeg et les États américains du Dakota du Nord et du Minnesota.

Selon la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, des marchandises d'une valeur d'environ 73 millions de dollars par jour ont été touchées par ce barrage.

Le manifestant indique que les camionneurs abandonneront leur blocage à la suite de la décision du gouvernement fédéral d'invoquer la Loi sur les mesures d’urgence.

Des agents de la Gendarmerie royale du Canada sur les lieux ne veulent pas confirmer l'information fournie par le manifestant, mais assurent que les négociations se déroulent très bien .

Nous espérons pouvoir faire une mise à jour au début de l'après-midi , indique le porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada GRC du Manitoba, Paul Manaigre, dans un courriel.

Il n'y a eu ni contravention ni arrestation en lien avec le barrage sur l’autoroute 75 en date de dimanche.

Une question de vie ou de mort

Cette annonce tombe à point pour le gérant du magasin hors taxes situé à la frontière. En entrevue avec Radio-Canada, ce dernier, Simon Resch a fait part de son exaspération et de son désespoir.

Je n’ai pas de ventes depuis mercredi dernier. Avec la pandémie, c’était déjà difficile mais avec [les barrages], c’est maintenant impossible.

En 40 ans à Emerson, c’est la première fois qu’il se retrouve dans une situation où la frontière est inaccessible.

Désespéré, il envisageait de débloquer lui-même l’autoroute. Si ça ne vient pas des autorités, ça va venir de gens comme moi. Je vais venir avec des amis et on va déplacer nous-mêmes les véhicules.

C’est une question de vie ou de mort pour nous. Je n’ai pas le choix, c’est l’hiver ici et je ne peux pas payer les factures de chauffage.

Avec des informations de Jérémie Bergeron