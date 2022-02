Le groupe pop-punk Peanut Butter Sunday s’associe avec Acadian Embassy

Originaire de la Baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse, le groupe est formé de Normand Pothier et Jacques Blinn, tous deux membres du groupe Cy et musiciens d'accompagnement de P'tit Belliveau, de Michael Saulnier et du batteur Andre LeBlanc.

Peanut Butter Sunday est né d'une urgence de se rassembler et de composer de la musique, après le confinement du printemps 2021.

Jacques Blinn, Normand Pothier et Michael Saulnier, trois membres du groupe pop-punk Peanut Butter Sunday. Photo : Facebook Peanut Butter Sunday

C'est d'avoir un great time, avoir des smiles et puis rien que faire whatever qu'on veut, qui [fonctionne] , lance le guitariste et chanteur Michael Saulnier.

La musique de leur adolescence

Ces amis de longue date veulent rendre hommage aux groupes punk-rock qu'ils écoutaient à l'adolescence, comme Blink-182, Green Day, Sum 41 et Saves The Day, tout en mettant en valeur l'accent et la culture acadienne de leur région.

Je suis vraiment fier [...] on est une awesome gang, nous nous connaissons ça fait longtemps, et puis, let's go , renchérit le musicien de 25 ans.

Album en préparation et spectacle

Le quatuor a déjà composé quelques chansons et un album est en préparation, selon Michael Saulnier.

L'association à l’étiquette de musique d’Halifax Acadian Embassy s'est fait tout naturellement. Celle-ci met en valeur des musiciens acadiens provenant du sud-ouest de la Nouvelle-Écose, d'où le fondateur Trevor Murphy est originaire.

Le but de Acadian Embassy, c'est de présenter de la musique acadienne alternative, ou au moins quelque chose de nouveau et différent , explique le musicien Trevor Murphy. Ça a bien aligné avec nos valeurs et puis c'était des gars avec qui je voulais travailler.

La vidéo de l'extrait Soleil a été co-produite par Michael Saulnier et Normand Pothier, ce dernier qui a déjà réalisé des vidéos pour le groupe Cy.

Le groupe jouera pour la première fois à Halifax, à la Taverne Seahorse, le vendredi 18 mars, aux côtés des musiciens de Sluice et du rappeur Denzel Subban.