Des manifestants contre les mesures sanitaires gardent le cap vers Québec

Selon des messages diffusés sur les réseaux sociaux, un convoi doit notamment partir de Saint-Honoré-de-Shenley, en Beauce, vers 4 h 30 samedi, en direction de la capitale.

Le calendrier des assouplissements présenté par François Legault est loin d’être suffisant pour les manifestants.

Effets toujours présents

Les organisateurs rappellent que des mesures sanitaires sont toujours en vigueur et que leurs effets se font sentir chez plusieurs citoyens.

On vient à Québec parce qu’il y a des pères, des mères, des enfants, qui se sentent trahis par le gouvernement. Avant que ça finisse par mal aller et que des drames se produisent, parce qu’une majorité de citoyens sont enfermés chez eux, n’ont plus de socialisation, n’ont plus de loisirs. Avant que quelqu’un mette fin à sa vie ou décide de se venger, je vais tout faire pour essayer d’arrêter ça , affirme Kevin Grenier dans une vidéo publiée sur sa page Facebook mardi matin.

Les leaders des manifestations de Québec, Keven Bilodeau et Bernard Gauthier se sont adressés à la foule le 6 février. Photo : Radio-Canada

Le maire invité

Le maire, Bruno Marchand, a pour sa part annoncé lundi que la Ville de Québec compte modifier deux règlements municipaux pour donner davantage de leviers aux policiers en vue de la manifestation à venir.

Un des organisateurs, Keven Bilodeau, l'invite plutôt à venir parler aux manifestants.

J’invite personnellement monsieur Marchand à venir parler sur le stage en avant à Québec. Il peut venir parler à sa communauté pour dire tout ce qu’il pense des mesures et démesures de Legault. Les assouplissements, c’est de la poudre aux yeux. Il y a encore des personnes qui sont discriminées, tassées dans un coin , souligne Keven Bilodeau dans une vidéo diffusée mardi matin.

Loi des mesures d'urgence

Le gouvernement fédéral a annoncé lundi en fin de journée qu’il recourra à la Loi sur les mesures d’urgence. Cette loi adoptée en 1988 octroie entre autres davantage de pouvoirs aux policiers, des amendes et des peines d’emprisonnement plus importantes pour protéger les infrastructures stratégiques et des mesures afin de limiter les sources de financement des organisations responsables des blocages.

Justin Trudeau a annoncé que les mesures d'urgence s'appliquaient dès maintenant, de manière ciblée. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Ottawa assure que le droit de manifester légalement sera protégé. Comme le réclame le premier ministre du Québec, François Legault, la Loi sur les mesures d’urgence ne s’appliquera pas pour le moment à la Ville de Québec.

On va collaborer avec les provinces. Nous avons des communications très régulières avec le Québec. Pour l'instant, la ville de Québec a été épargnée , a mentionné le ministre de la Justice du Canada, David Lametti, au micro de l’émission Première Heure.

Les manifestants ont quitté Québec en laissant des souvenirs destinés au gouvernement Legault. Photo : Radio-Canada / Audrey Paris

La manifestation tenue devant le parlement, lors de la première fin de semaine du Carnaval, s’est déroulée sans problèmes majeurs et avec la collaboration des manifestants.

Rien n’indique pour le moment que les manifestants ont l'intention d’agir différemment la fin de semaine prochaine.