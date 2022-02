Un programme de médecins à domicile pour aînés prend de l’ampleur à Calgary

L'automne dernier, Services de santé Alberta a donné le feu vert après que le Réseau de santé primaire eut fait pression pour obtenir le droit d'étendre le programme à toute la ville. L'entente conclue permet notamment aux médecins de facturer à l'heure plutôt qu'à la visite.

Un programme similaire existe à Edmonton, où un plus grand nombre de patients ont accès à un médecin pour des consultations. Chaque personne âgée conserve son médecin de famille habituel. C’est plutôt un médecin spécialisé dans les soins aux personnes âgées qui vient faire une évaluation, au besoin.

Les médecins d'Edmonton, qui traitent maintenant 600 patients par an, ont par ailleurs soumis une demande de financement pour étendre leur programme. L'une des médecins à l'origine du programme à Edmonton, la Dre Jasneet Parmar, une spécialiste en gériatrie, souligne que cette nouvelle approche a été lancée juste avant la pandémie.

Selon la Dre Carolyn Wong, qui se spécialise en gériatrie à Calgary, l’objectif de ce genre de pratique est d'améliorer le bien-être des personnes âgées, de réduire le nombre de visites aux urgences et de leur permettre de rester chez elles en toute sécurité.

Un médecin de famille à temps plein a généralement plus de 1000 patients à traiter [...] Il est vraiment difficile de trouver du temps pour ces personnes qui ont besoin d'une approche plus lente et globale.

Des patients satisfaits

Les médecins qui prennent part au programme soulignent que les patients en sont satisfaits. Les remerciements que nous recevons des aidants familiaux lorsque nous nous rendons dans les foyers pour faire ces évaluations et [...] les mettre en relation avec toutes sortes de ressources, presque tous les aidants sont en larmes , dit la Dre Jasneet Parmar.

Cela nous donne également l'occasion de voir les gens chez eux. Souvent, nous les voyons en blouse bleue dans une clinique ou un hôpital et cela les déshumanise. Quand on les voit chez eux, c'est ce qui les met à l'aise. Ça réduit vraiment mon envie de les sortir de leur maison , poursuit-elle.