Une ligue autochtone poursuit l’Association de crosse de l’Ontario

Cette ligue autochtone qui regroupe des membres des Six Nations a déposé une poursuite de plus de 2 millions de dollars contre l'organisation provinciale qui régit la crosse en Ontario.

Plutôt que d'inciter le plus de personnes possible à jouer à la crosse, y compris en appuyant une nouvelle ligue liée aux Six Nations, [l'Association de crosse de l'Ontario] demande aux joueurs de lui garantir leur fidélité , selon la poursuite déposée auprès de la Cour supérieure.

La ligne Tewaaraton note que les joueurs qui s'inscrivent à des ligues non reconnues officiellement comme la sienne peuvent voir leur adhésion à l'association provinciale être révoquée, selon des changements de politique apportés l'été dernier.

Ces joueurs risquent aussi d'être exclus des équipes ontarienne et canadienne de crosse lors de tournois, selon la poursuite.

Ces allégations n'ont pas été prouvées devant les tribunaux. L'Association de crosse de l'Ontario n'a pas réagi aux demandes de commentaires de la CBC.

La ligue Tewaaraton a été formée au printemps de 2021. L'objectif, affirme son président Lewis Staats, était entre autres d'attirer plus de joueurs et de spectateurs, mais aussi de promouvoir un jeu plus rapide face à la résistance de l'Association de crosse de l'Ontario, dit-il.

Avec des renseignements fournis par CBC News