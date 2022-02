Adrien Guibert-Barthez fait le saut en politique

Le militant de longue date, qui s’est fermement opposé à l’implantation d’une usine de liquéfaction de gaz naturel à La Baie par GNL Québec, dit vouloir amener les idées de ses concitoyens et concitoyennes à Québec et créer un avenir meilleur pour notre région .

Dans un communiqué diffusé mardi, il a indiqué que son affiliation avec Québec Solidaire était naturelle, en raison des valeurs écologiques et sociales véhiculées par la formation politique dirigée par Gabriel Nadeau-Dubois.

Je connais Chicoutimi et je sais que la circonscription a des bases solides pour devenir un pôle social et économique important , a-t-il fait valoir.

Adrien Guibert-Barthez a l’intention de faire part de ses idées et propositions au cours des prochains mois et de visiter des entreprises et organismes de la circonscription qu’il convoite afin de porter leurs voix lors de la prochaine campagne électorale .

La circonscription de Chicoutimi est actuellement détenue par la députée et ministre de la Coalition Avenir Québec (CAQ), Andrée Laforest.