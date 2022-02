Hausse de salaire importante pour les employés de la Fromagerie Boivin

Les employés de la production à l’emploi de la Fromagerie Boivin gagneront 10 % de plus l’an prochain. Les fromagers viennent de signer une nouvelle convention collective avec l’employeur, laquelle prévoit une hausse de salaire significative.

Ainsi, un fromager gagnera 22,54 $ l’heure à son arrivée, comparativement à 20,45 $ avant la signature du nouveau contrat de travail.

Le directeur général de la Fromagerie Boivin, Luc Boivin, précise que l’entreprise n’avait d’autre choix que de bonifier les salaires et les conditions afin d’attirer et de retenir la main-d’œuvre, dans un contexte de pénurie.

La rétention de main-d’œuvre est un grand défi. Et les mentalités changent, les gens veulent de nouveaux défis quand ils arrivent à la trentaine et la quarantaine , a-t-il déclaré, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Ça fait un an ou deux qu’on voit que le marché de l’emploi a changé , ajoute-t-il.

Pour les années subséquentes, les fromagers toucheront une hausse annuelle de 3,5 %.

Luc Boivin pense que ces augmentations permettront d’attirer de la main-d’œuvre. Il précise que le défi du recrutement est constant, dans le contexte où une personne sur quatre est retraitée au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Il faut hausser les salaires pour être compétitifs. Ce sont quand même des hausses importantes. On a simulé l’inflation au niveau des tranches supérieures. On n'a pas le choix. On veut donner des conditions favorables à nos travailleurs , poursuit Luc Boivin.

Il signale que la présence marquée de la grande entreprise au Saguenay-Lac-Saint-Jean complique le recrutement et fait aussi en sorte que des employés quittent pour toucher de meilleurs salaires. Ceci dit, d’anciens travailleurs de la Fromagerie qui avaient quitté ont signifié leur désir de revenir, ce qui représente un signe d’encouragement pour Luc Boivin.

Il convient toutefois que le contexte pandémique qui perdure provoque un certain découragement au sein des effectifs, ce qui représente une raison de plus pour tenter de garder les troupes motivées et désireuses de demeurer dans les rangs de la fromagerie.

Avec Frédéric Tremblay