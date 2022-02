La ligne de train léger à Mississauga s’appellera Hazel McCallion

Le gouvernement Ford a profité du 101e anniversaire de Mme McCallion, lundi, pour annoncer la nouvelle.

Elle a été mairesse de 1978 à 2014.

Cumulant plusieurs décennies de service public, Hazel McCallion, que l’on surnomme ouragan Hazel, a été une pionnière et une personnalité marquante de l’histoire canadienne , racontent dans un communiqué le premier ministre Doug Ford et la ministre des Transports Caroline Mulroney.

La nouvelle ligne de train léger Hazel McCallion doit faire 18 km et être reliée aux réseaux de trains de banlieue GO et d'autobus municipaux à Mississauga et à Brampton.

Elle doit être en service à l'automne 2024, indique l'agence provinciale Metrolinx.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le tracé de la nouvelle ligne de train léger Photo : Metrolinx