Santé Nouvelle-Écosse reconnaît les problèmes de racisme au sein de son système

Les médecins et les professionnels de la santé de la Nouvelle-Écosse qui ne sont pas blancs sont confrontés au racisme de leurs collègues et patients. Ils n’ont pas les mêmes opportunités d'emploi ni les mêmes accès aux promotions, et ils font face à des obstacles même pour entrer dans le domaine médical.

Ces problèmes font l’objet d’un rapport présenté par l'ancien PDG de l'autorité sanitaire de la Nouvelle-Écosse et ils ont été détaillés dans le cahier d'information préparé pour la ministre de la Santé Michelle Thompson lorsqu'elle a été assermentée l'année dernière.

Ce n’est rien de nouveau ou de surprenant pour ceux qui vivent cette réalité. Mais le Dr Babar Haroon, médecin en soins intensifs et en médecine interne qui enseigne également à la faculté de médecine de l'Université Dalhousie, croit que le fait que ces problèmes de racisme soient mis en évidence pour les responsables de la santé aux plus hauts niveaux signifie que c'est devant les personnes qui ont besoin de l'entendre.

C'est de cet allié dont je parle souvent, parce que ça ne devrait pas être à et à mes collègues issues d’une minorité de défendre l'équité dans ce domaine.

Le Dr Babar Haroon est médecin en soins intensifs et en médecine interne en plus d'enseigner à la faculté de médecine de l'Université Dalhousie. Photo : (CBC/Radio-Canada)

Le cahier d'information de la ministre Thompson, dont une copie a été rendue publique en vertu de la loi sur l’accès à l’information, comprend des évaluations franches sur les inégalités du système.

Il n'y a pas assez de médecins et de travailleurs de la santé non blancs.

Les immigrants formés à l'étranger font face à des obstacles pour entrer dans le domaine.

Les praticiens sont confrontés au racisme au sein des établissements et de la part des patients.

Il y a un manque d'engagement avec les communautés radicalisées.

Le rapport de Santé Nouvelle-Écosse est tout aussi direct.

Quelques mois seulement avant d'être démis de ses fonctions par le nouveau gouvernement conservateur, le PDG de l'époque, le Dr Brendan Carr, a présenté un rapport intitulé: Adressons les injustices raciales au sein de Santé Nouvelle-Écosse.

« Les histoires que j'ai entendues reflètent l'ignorance, les préjugés implicites ou inconscients et le racisme. » — Une citation de Dr Brendan Carr, ancien PDG de Santé Nouvelle-Écosse

Dans ce document, il écrit que l'intention est d'entamer une conversation au sein de l'organisation sur la façon dont le racisme et les inégalités en matière de santé se manifestent et sur ce qui peut être fait pour surmonter les obstacles auxquels sont confrontés les Noirs, les Autochtones, les personnes de couleur et d'autres communautés marginalisées.

Nous devons devenir une organisation qui valorise vraiment la diversité pour ce qu'elle apporte en termes d'amélioration et de résultats, pas simplement parce que c'est la bonne chose à faire , écrit-il.

Les problèmes de racistes sont omniprésents dans tout le système, y compris pour les étudiants en médecine et les résidents.

Maritime Resident Doctors, le groupe qui représente les quelque 600 médecins résidents formés à l'Université Dalhousie, effectue un sondage annuel auprès de ses membres.

Les résultats les plus récents montrent que 25 % des 300 répondants disent avoir été victimes de harcèlement ou d'intimidation au travail, tandis que 15 % disent avoir été victimes de discrimination.

La présidente du groupe, la Dre Courtney Gullickson qui est résidente de troisième année en pédiatrie, dit que ces statistiques montrent qu'il reste encore beaucoup de travail à faire.

Elle a cité l'exemple récent de la Dre Hayam Hamodat, qui s'est exprimé l'année dernière après qu'un patient a refusé un traitement et a demandé un médecin blanc.

La Dre Gaynor Watson-Creed, doyenne adjointe au service et à l'engagement de la société à la faculté de médecine de Dalhousie, explique que certains médecins ou étudiants n’osent pas dénoncer le racisme dans un système où les gens font trop souvent la sourde d’oreille.

La Dre Gaynor Watson-Creed est vice-doyenne de la faculté de médecine de l'Université Dalhousie. Photo : Université Dalhousie

Ça peut être aussi simple que quelqu'un qui dit : 'Êtes-vous vraiment sûr que ce que vous pensez avoir vu ou entendu est en fait ce que vous pensez avoir vu et entendu, et non une réaction excessive ?'

La Dre Gaynor Watson-Creed croit que c’est le genre de réactions qui aggravent une situation déjà décourageante.

Et donc vous n'avez qu'à traverser cela à quelques reprises avant de réfléchir à deux fois avant de vouloir vous engager dans un système qui pourrait vous traiter de cette façon au lieu d'apporter un peu de compassion à votre réclamation.

La ministre de la Santé de la province, Michelle Thompson dit que ce sont des problèmes sur lesquels elle travaille et qu'elle s'engage à trouver des moyens de s'améliorer.

Michelle Thompson est ministre de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse et ministre responsable du Bureau du recrutement des professionnels de la santé. Photo : (Robert Short/CBC)

Elle dit aussi qu’elle a entendu ce genre de préoccupations de vive voix lors de la tournée qu'elle a effectuée à l'automne avec le premier ministre Tim Houston. Elle a également des réunions régulières avec divers groupes communautaires dans le but d'établir des relations et de comprendre les défis d'accès auxquels sont confrontés les patients de divers horizons.

Je pense qu'il est important d'être prêt à écouter les gens, à entendre et à répondre à leurs préoccupations , dit-elle. Les gens ont besoin de voir que nous les soutenons et qu'il y a des actions derrière ce que nous disons.

Le travail de la ministre est aussi éclairé par la division de l'équité et de l'engagement du ministère, qui a été établie au printemps dernier.

Mais pour la Dre Gaynor Watson-Creed et le Dr Babar Haroon, tout progrès doit aussi passer par l'éducation.

Il faut que les médecins blancs apprennent des expériences de leurs collègues non blancs et développent une compréhension des défis propres à divers patients. Contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser,le Dr Haroon dit qu’il ne s'agit pas d'apprendre à ne pas voir les couleurs .

Si vous ne voyez pas la couleur, vous ne voyez vraiment pas cette personne ou cet individu. Vous devez voir la couleur et reconnaître les différences, puis comprendre ce que c'est.

La Dre Watson-Creed croit que les gens sont enfin prêts à avoir ces conversations et qu'ils veulent apprendre, ce qu'elle attribue à une prise de conscience croissante depuis 2020, depuis le mouvement Black Lives Matter.

Avec d'autres collègues de Dalhousie, elle gère des rencontres où les professeurs et le personnel peuvent discuter de ce qu'est le racisme. Au printemps, ces rencontres seront aussi offertes aux étudiants et aux médecins résidents.