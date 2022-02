Le convoi amplifie des problèmes de santé déjà aggravés par la pandémie, selon des experts

La médecin-chef de Santé publique Ottawa (SPO) affirme que la présence du convoi des camionneurs exacerbe les problèmes de santé mentale, physique et émotionnelle des résidents vulnérables après près de deux ans de pandémie de COVID-19.

Dans une déclaration conjointe, lundi, la Dre Vera Etches et la directrice générale des Services sociaux et communautaires d’Ottawa, Donna Gray, ont indiqué que les résidents font face à des défis supplémentaires en raison des manifestations en cours dans le centre-ville et d’autres quartiers de la ville .

La pollution environnementale, le bruit, le racisme et les préoccupations en matière de sécurité ont eu des répercussions négatives sur la santé des gens et ont créé de la peur et de l’anxiété au sein de notre collectivité bien au-delà des personnes qui ont été touchées physiquement , ont écrit la Dre Etches et Donna Gray.

De nombreux résidents ont jugé nécessaire de limiter leurs activités quotidiennes, ce qui a pour effet d’accroître l’isolement et les problèmes de santé mentale, particulièrement pour les groupes racialisés, les jeunes vulnérables, notre communauté 2SLGBTQ+, les personnes handicapées, les personnes sans abri, les adultes plus âgés et autres , peut-on lire dans la déclaration.

La Dre Vera Etches, médecin chef de Santé publique Ottawa (SPO) Photo : Radio-Canada

La manifestation contre les mesures sanitaires liées à la COVID-19 se poursuit depuis maintenant 19 jours à Ottawa. Des camionneurs et des sympathisants à la cause ont érigé des tentes et une estrade au centre-ville d’Ottawa.

Certains ont continué de klaxonner tout au long de la journée de lundi et ce, malgré une injonction accordée par la Cour supérieure de l’Ontario la semaine dernière.

Selon la directrice des communications du Centre de détresse d’Ottawa et de la région, Leslie Scott, environ le tiers des appels à la ligne d’écoute du centre sont en lien avec le convoi.

Les gens ont dû faire face à beaucoup d’anxiété, de peur et de frustration et, avant que l’injonction contre le bruit n’entre en jeu, beaucoup de gens ont dû composer avec cela , a déclaré Leslie Scott.

Tamara Chipperfield, directrice de la santé mentale et de la lutte contre les dépendances au Centre de santé communautaire du centre-ville et coprésidente de Counselling Connect, fournisseur de services de counseling gratuits, a déclaré que, dès que les manifestations ont commencé, la circulation a augmenté.

Cela les a incités à adapter leurs messages sur les médias sociaux et à se concerter avec d’autres groupes pour libérer des rendez-vous, particulièrement pour les 18 ans et plus, là où la demande était la plus forte.

Nous avons dû nous mobiliser pour nous assurer d’avoir accès aux rendez-vous, car ces rendez-vous ont été pris très rapidement , a-t-elle dit à CBC.

Mme Chipperfield affirme que les clients signalent des problèmes de sommeil, une anxiété accrue et que leurs enfants ne s’adaptent pas bien en plus des problèmes de santé mentale et physique liés à la pandémie.

Avant les Fêtes, on parlait de reprise. Nous avons maintenant l’impression d’être de retour à la case départ en ce qui concerne la nécessité de répondre rapidement aux nouveaux besoins.

Elle soutient que les résidents d’Ottawa pourraient faire face aux répercussions à long terme sur la santé mentale découlant à la fois des manifestations et de la pandémie qui n’ont pas encore été prévues.

Je pense que nous pouvons comprendre qu’il y aura un impact et que nous devons nous occuper de ce long terme. Nous ne savons pas exactement à quoi cela ressemblera.

Santé publique Ottawa collabore avec les opérations d’urgence de la Ville pour surveiller et traiter les répercussions des démonstrations sur la santé des résidents. Dans un communiqué, on dit chercher des moyens d’accroître les informations et les services de soutien offerts aux personnes touchées.

Avec les informations de Vanessa Balintec