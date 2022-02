Trans Moutain : 14 jours de prison pour 3 femmes qui ont violé l’injonction

Catherine Hembling, 79 ans, Janette McIntosh, 58 ans et Ruth Walmsley, 61 ans, ont défié une injonction datant de 2018, qui interdit le blocage des travaux d'extension du pipeline. Elles ont été arrêtées l'an dernier alors qu'elles participaient à un cercle de prière sur le chantier de l’oléoduc.

« C'est fou qu'on ait à dépenser ainsi l'argent du contribuable, mais je ne veux pas prendre du temps à la cour en plaidant non coupable, parce que je sais très bien ce que j'ai fait. » — Une citation de Janette McIntosh

Catherine Hembling passera son 80e anniversaire en prison, d'après le communiqué de l’organisation Protect the Planet.

Lundi matin, une centaine de manifestants étaient devant la Cour suprême pour dénoncer les peines de prison encourues par des militants surnommés : les six de la rivière Brunette , qui ont bloqué les travaux d'extension du pipeline Trans Mountain.

Les manifestants anti-pipeline étaient venus soutenir trois des leurs qui ont comparu en cour ce lundi à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Benoit Ferradini

Zain Haq (21 ans), Bill Wonder (69 ans), et Tim Takaro (64 ans), les trois autres militants du groupe, comparaîtront mardi devant la justice. Les deux premiers ont prévu de plaider coupables, d’après un communiqué de l’organisation Protect the Planet.

Depuis 4 ans, 240 manifestants ont été arrêtés à Burnaby pour avoir défié l'injonction.

Au début, les peines étaient généralement des amendes et des travaux communautaires, mais ce sont désormais plus fréquemment des peines de prison.

L’expansion de l’oléoduc Trans Mountain, qui s’étend d’Edmonton en Alberta à Burnaby, dans le Grand Vancouver, doit permettre d'en quasi doubler la capacité d'environ 300 000 barils par jour à 890 000 barils par jour.

Avec des informations de Benoit Ferradini