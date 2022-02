Des consultations dès la semaine prochaine sur la glisse au mont Saint-Joseph

À la fin janvier, l'administration municipale interdisait la glisse et suspendait l'autorisation de surfaçage entre le secteur du mont Saint-Joseph surnommé le fer à cheval et la chapelle. Il s'agit d'un lieu fortement prisé par les familles et les sportifs de la Baie-des-Chaleurs.

L'Administration municipale a annoncé sa nouvelle réglementation en raison d'un problème d'assurances.

Selon le maire Mathieu Lapointe, la fréquentation des lieux, qui ne disposent pas d'installations spécifiquement dédiées aux sports de glisse, avait littéralement explosé depuis Noël.

De très nombreux skieurs, planchistes, amateurs de luge ou de traîneau et même des motoneigistes se côtoyaient dans cette pente située à l'extrémité de la rue de la Montagne, fermée à la circulation en hiver.

La pratique de la raquette demeure permise. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le jeudi 24 février prochain, les citoyens pourront proposer des solutions afin que des activités récréatives puissent s'y dérouler dans un cadre sécuritaire dès l'hiver prochain.

Cette rencontre, qui se tiendra à la salle Charles-Dugas de Carleton-sur-Mer, constituera une première étape du processus visant à trouver des alternatives durables à la situation actuelle.

« Ensuite, on va s'asseoir ensemble avec un comité que l'on va avoir formé lors de cette consultation pour mettre en commun ces solutions-là. Potentiellement, on pourrait [...] envoyer par sondage les différentes idées pour inviter les gens à se prononcer. » — Une citation de Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer

La Ville annoncera ensuite ses couleurs en vue de la saison 2022-2023.

Une baisse importante de la fréquentation

Le maire Lapointe estime par ailleurs que le message a bien été compris par la population, puisque la fréquentation du lieu ciblé par l'interdiction de glisse a considérablement chuté au cours des dernières semaines.

Selon l'élu, les communications effectuées par la Ville, l'affichage installé au pied de la pente et l'arrêt du surfaçage ont eu un impact important .

Assurément, ça nous réconforte. Quand on a pris connaissance de l'ampleur de la situation, on se devait de réagir, de mettre en place des mesures. C'est ce qu'on a fait , explique Mathieu Lapointe, rappelant que la situation actuelle est temporaire et que la Ville est en mode solution .

Depuis la fin janvier, l’accès dans le secteur en motoneige est strictement réservé aux propriétaires de terrains qui bordent la rue de la Montagne. La randonnée et la raquette demeurent des activités autorisées.