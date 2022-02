Un retour à l’entraînement accueilli avec bonheur dans la région

Une nouvelle étape du déconfinement avait lieu lundi au Québec, alors que les gymnases, les spas et les clubs de golf intérieurs pouvaient rouvrir leurs portes.

Il s’agit de la troisième réouverture pour les gymnases depuis le début de la pandémie. Les mesures sanitaires demeurent quand même en place.

Les salles ne doivent être occupées qu’à 50 % de leur capacité. Le port du masque, le lavage des mains et la distance sociale sont toujours nécessaires.

Les propriétaires de gymnases espèrent que ce sera la dernière fermeture, en raison des chutes de revenus provoquées par les dernières fermetures.

Christine Gaudreault, copropriétaire d’Énergie Cardio à Chicoutimi, souligne que les règles sanitaires sont généralement bien respectées dans les centres d’entraînement.

C’est incroyable la participation et la volonté de nos membres à continuer qu’on demeure ouvert et faire tout leur possible pour qu’il n’y arrive rien de dramatique, a-t-elle souligné. Ça nettoie leur appareil avant, après, ça porte le masque lors des déplacements... Écoutez, on a des gens très, très positifs, actuellement, des membres qui viennent avec un sourire.

Pour des clients rencontrés à Chicoutimi, la vie reprend à leurs yeux, malgré ces quelques contraintes.

Pour certains, il a été difficile de garder le rythme, alors que l’entraînement en salle fait partie de leur routine plusieurs fois par semaine. Ils ont ressenti un impact physiquement, mais aussi mentalement à la suite de la fermeture des gymnases.

Après presque deux mois, je vous dirais que l’hiver, le mois de janvier, a été difficile pour aller marcher. Donc c’est agréable de revenir ce matin , a souligné une dame.

Pour une autre cliente, le retour en salle d’entraînement signifie aussi retrouver une vie sociale.

Reprise des entraînements de boxe

Les activités ont aussi repris au Club de boxe de Chicoutimi. Des membres étaient déjà de retour à l'entraînement tôt lundi matin.

L'entraîneur-chef Denis Gravel a mentionné que la reprise des compétitions pour les jeunes athlètes de retour dans le ring est maintenant en préparation.

Le set up qu’on avait déjà établi, au départ de la pandémie, est toujours là. Ça fait qu’on continue dans le même sens qu’on continuait l’automne passé. On suit les règles sanitaires en cours et puis on repart tranquillement. C’est sûr qu’on a gardé contact quand même avec nos équipes de compétition et puis nos personnes qui viennent s’entraîner pour le plaisir également , a-t-il indiqué.

Il demeure confiant que les clients soient au rendez-vous. Je pense que les gens ont besoin de retourner au gymnase , a-t-il ajouté.

Le centre d'escalade Beta Crux, sur la rue Sainte-Anne à Chicoutimi, a rouvert ses portes lundi. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Des réaménagements pendant la fermeture

Le centre d'escalade Beta Crux sur la rue Sainte-Anne, à Chicoutimi, a également rouvert ses portes lundi, au bonheur de son président Louis-Philippe Pineault.

« On est content. Ça fait un mois qu’on était fermé et ça nous a laissé le temps de faire quelques aménagements, des modifications dans le centre. On a continué aussi à faire la maintenance des murs, le changement des parcours d’escalade. » — Une citation de Louis-Philippe Pineault

Le centre avait connu une hausse des abonnements et des inscriptions, avant la fermeture. Louis-Philippe Pineault a ainsi espoir que l’impact de la fermeture sera moins important.

Même si leur réouverture était aussi permise lundi, celle des spas dans la région attendra toutefois un peu plus tard cette semaine.

Avec des informations de Louis Martineau, de Nicolas St-Pierre et de Philippe L’Heureux