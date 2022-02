Le prix de l’aluminium demeure près du record établi en 2008

Le cours de l’aluminium a atteint 3266 $ américains la tonne sur le marché des métaux de Londres (LME) mercredi dernier, se rapprochant du record de 3317 $ atteint le 11 juillet 2008.

Le prix de l’aluminium a ensuite diminué jusqu’à atteindre 3136 $ à la fin de la semaine, avant de reprendre à la hausse lundi et clôturer à 3214 $.

Cette hausse s’explique principalement par des mesures qui affectent la production d’aluminium et la chaîne d’approvisionnement en Chine, qui est l’un des plus importants producteurs mondiaux d’aluminium.

Un confinement décrété en raison de cas de COVID-19 au début de la semaine dernière dans la ville chinoise de Baise, dans une région où la production d’aluminium est importante, a créé une pression sur les marchés.

À cela s’ajoutent les mesures de réduction de la pollution, pendant la tenue des Jeux olympiques, qui affectent également la production des usines chinoises alimentées par les énergies fossiles, explique Marc-Antoine Dumont, économiste chez Desjardins.

« Alors on a d’un côté les mesures pour protéger l’environnement, notamment durant la période des Jeux olympiques, qui restreint la production, et après ça, on a les mesures de la COVID, donc la politique zéro COVID en Chine, qui fait en sorte que dans le moindre cas détecté, on ferme complètement et on confine. »