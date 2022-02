Whitehorse : des centaines de milliers de dollars de plus pour déneiger les rues

La mairesse Laura Cabbott en a fait l’annonce, lundi, deux semaines après que la municipalité a présenté un budget d’exploitation majoré de 240 000 $ annuellement pour le déneigement.

« Nos équipes travaillent sept jours par semaine. Elles travaillent des heures supplémentaires, elles travaillent le soir, et nous avons ajouté bon nombre d’entrepreneurs privés pour aider nos équipes. »

La mairesse de Whitehorse, Laura Cabbott, admet que les équipes de déneigement ne suffisent plus à la tâche cet hiver, tant les précipitations ont été abondantes.

La mairesse admet que les équipes ont du mal à combler les retards dans le déneigement des rues tant les précipitations se font abondantes, pour une deuxième année consécutive.

Environnement et Changement climatique Canada confirme qu’il est tombé sur Whitehorse depuis le mois de novembre 93 mm de précipitations, alors que la normale serait de 54 mm.

L’accumulation actuelle, explique Laura Cabbott, est à peu près la même que l’accumulation de l’an dernier à la fin du mois de mars. Et il nous reste deux mois d’hiver, donc ça vient avec des défis , admettant du même coup que le nombre de plaintes déposé à la Municipalité est particulièrement important cette année.

En plus du financement, la mairesse annonce une révision complète de la politique de déneigement de façon à étudier de nouvelles idées sur le type d’équipement dont nous avons besoin pour cette nouvelle réalité, comment prioriser nos rues pour s’assurer que cette ville est accessible à tous .

D'après Laura Cabbott, la politique actuelle remonte à plusieurs décennies et le nombre de résidents ainsi que leurs attentes ont beaucoup augmenté depuis.

Le météorologue de sensibilisation aux alertes auprès d’Environnement et Changement climatique Canada, Armel Castellan, explique que le montant de précipitations de cet hiver dépasse ceux de l’hiver dernier, mais qu’on ne peut pas en conclure à une nouvelle norme pour la région.

Avec les changements climatiques, avec tout ce qu'on voit comme événements extrêmes dans les dernières années, que ce soit les feux de forêt, les canicules, les précipitations abondantes [...] c’est quand même à quoi on s’attend dans l’avenir, l’avenir proche. Mais il va aussi y avoir des moments où [...] on aura des années plutôt calmes , dit le météorologue.

M. Castellan explique qu’ainsi, en Colombie-Britannique, après des feux de forêt importants en 2017 et 2018, les deux années suivantes ont été plus calmes avant une année extrême en 2021.

« La nature a un moyen de faire en sorte que oui, il va y avoir des extrêmes de façon encore plus fréquente, mais il va aussi y avoir des moments, une saison voire une année plus calme, où on ne va pas dire que la nouvelle norme a été atteinte. »