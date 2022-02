Un partisan des Canucks mise sur sa passion du hockey pour progresser à l’école

À 15 ans, Gabriel Alix est un fervent partisan des Canucks de Vancouver. Il exhibe fièrement son chandail et sa casquette à l’effigie de l’équipe, ainsi q'un cartable rempli de cartes de hockey soigneusement classées.

C'est également un adepte des statistiques sportives.

À l’école, quand je peux, je vais lier mes études au hockey. C’est toute ma vie , souligne l’élève de 10e année, qui ajoute être le seul de [sa] classe qui en connaît beaucoup sur le hockey .

Pour un projet scolaire, il s’est, par exemple, lancé dans l’apprentissage du suédois afin de pouvoir communiquer avec certains joueurs des Canucks si l’occasion venait à se présenter.

Lorsque Gabriel était en 2e année, Julie Ruel a décidé de mettre en place une saison de hockey pour l'aider à atteindre ses buts. Cette « saison » s'est terminée par la remise d'une coupe Stanley en chocolat. Photo : Offert par Julie Ruel

Rapidement, j’ai vu que Gabriel était un élève admirateur des Canucks de Vancouver et je me suis dit : "OK, je vais prendre ses défis et je vais les transformer en forces". C’est toujours comme ça que je travaille avec mes élèves , explique Julie Ruel, aide pédagogique spécialisée depuis 27 ans.

La première fois qu’ils ont travaillé ensemble, Gabriel était en 2e année. L’année scolaire s'est alors rapidement transformée en saison du hockey, où les devoirs sont devenus un prétexte pour compter des buts. L’idée est restée.

« J’adore travailler avec toute cette complexité qui est autour de Gabriel, qui est fantastique et absolument merveilleux. » — Une citation de Julie Ruel, aide pédagogique spécialisée, École Victor-Brodeur

Par exemple, la semaine passée, il lui restait de petits devoirs à faire, et là, c’est devenu 2-0 pour moi. Le lendemain, c’était 2-1, et le jour suivant, 3-2 pour lui, alors on continue comme ça , raconte Julie Ruel.

Être un jour à la tête des Canucks

Comme plusieurs de jeunes de son âge, Gabriel Alix rêve d’une carrière dans la Ligue nationale de hockey, mais ce n’est pas sur la glace qu’il voudrait la mener.

Il souhaite plutôt être agent de joueurs, statisticien ou même remplacer Patrik Allvin à titre de directeur général de l’équipe de Vancouver, là où il pourra combiner son amour du hockey avec celui des chiffres.

Gabriel Alix en connaît beaucoup sur les statistiques de hockey, et pas seulement celle des Canucks, même s'il s'agit de son équipe préférée. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Il est vraiment très intéressé, côté statistique, et je pense qu’il a trouvé qu’il y avait tellement de statistiques avec le hockey que c’était quelque chose de vraiment fait pour lui , explique le père de Gabriel, Bryan Alix.

Il n’est d’ailleurs pas rare que Gabriel visionne des matchs qui se sont déroulés avant sa naissance, notamment lorsque les Canucks se sont rendus en finale de la Coupe Stanley, en 1994, avant d'être battus par les Rangers de New York au septième match.

Cette passion pour les chiffres et les statistiques de hockey est une fascination qu’il a depuis qu’il est tout petit.

Gabriel Alix collectionne les cartes de hockey et peut passer des heures à les observer. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Gabriel a reçu un diagnostic d'autisme quand il avait tout juste 3 ans et, même à cet âge-là, les nombres, les chiffres, il était complètement fasciné par ça , raconte Bryan Alix.

Le père de Gabriel est d’ailleurs heureux que son fils bénéficie de cette aide adaptée qui lui a permis de maintenir sa motivation pour l’école.

Quand il était jeune, Julie Ruel trouvait toujours quelque chose d’intéressant à faire avec le hockey et elle reliait le hockey à ce qu’il apprenait dans la classe. Donc, on est très chanceux qu’elle soit dans notre vie , dit Bryan Alix.

De son côté, Gabriel Alix a encore plusieurs années devant lui pour décider du rôle qu’il souhaite prendre dans la Ligue nationale de hockey LNH . Une chose est sûre, toutefois : peu importe ce qu’il fera plus tard, il faut que ce soit avec son équipe favorite.