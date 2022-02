La gestion des déchets pèsent de plus en plus lourd dans les budgets municipaux

Sayabec, dans la vallée de la Matapédia, est une des municipalités qui a dû composer avec l'augmentation des coûts de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles Matapédia-Mitis.

Grâce à ses réserves, la Ville a été capable de pratiquer une gymnastique budgétaire , explique le maire Marcel Belzile.

Cependant, le maire de Sayabec craint que ce soit les contribuables qui paient entièrement la facture dans les prochaines années. L’impact de l’augmentation réelle n’est pas à la hauteur tout à fait de ce que la municipalité a à subir comme augmentation , dit-il. On tente de faire des ajustements budgétaires pour atténuer cet aspect dans la mesure où on est capable de le faire. Le matin qu’on n’est plus capable, ça va être direct. On ne peut pas se permettre pendant autant d’années que ça de subir ces augmentations.

« C’est une pression qui est énorme sur la municipalité. » — Une citation de Marcel Belzile, maire de Sayabec

D’autres municipalités de la région font aussi les frais de cette pression.

À Amqui, la mairesse, Sylvie Blanchette, s’attendait pour 2022 à une hausse de 10 % des dépenses liées à la gestion des matières résiduelles.

Faire des choix

Dans la Baie-des-Chaleurs, la Ville de Chandler a dû aussi faire preuve d’imagination pour ne pas trop alourdir le fardeau fiscal de ses résidents.

La Ville a dû composer avec une augmentation de 20 % de la quote-part de la MRC du Rocher-Percé causée notamment par la hausse des coûts liés à la gestion des matières résiduelles.

Une telle situation inquiète tous les maires de la région, selon Gilles Daraîche, maire de Chandler. On est obligé de jouer un peu avec les chiffres pour faire en sorte que le contribuable ne soit pas trop pénalisé et que le compte de taxes soit absorbable , raconte-t-il.

Les maires doivent faire des choix entre des considérations à court terme et d'autres à moyen terme.

Le centre de tri de Grande-Rivière (archives). Photo : Radio-Canada

Par exemple, une augmentation de 50 $ par porte pour le service de collecte et de traitement des matières résiduelles avait été proposée par la Municipalité régionale de comté MRC du Rocher-Percé.

Gilles Daraîche a insisté pour ramener cette hausse à 35 $, mais il convient que cette décision vient avec un risque. Si on avait mis 50 $, on se serait protégé avec un fonds pour absorber une hausse future. On se croise les doigts pour qu’il n’y ait pas de hausse importante l’année prochaine , dit-il.

Des solutions

En attendant, des efforts de sensibilisation sont encore à faire pour mieux trier les déchets et réduire leur quantité, croit Marcel Belzile. Ce n’est pas tout le monde qui a la facilité de mettre chaque ingrédient dans le bon bac. C’est sûr que cela n’aide pas à diminuer les coûts , explique-t-il.

C’est sûr qu’il y a un effort à faire de la part de certains citoyens , confirme le maire de Chandler, Gilles Daraîche.

« C’est leur argent qu’on jette à la poubelle. » — Une citation de Gilles Daraîche, maire de Chandler

Dans la Matapédia, Marcel Belzile s'attend à ce que la mise en œuvre de la multiplateforme de gestion des matières résiduelles de Saint-Moïse puisse réduire les coûts liés à la gestion des matières résiduelles.

C’est un gros projet pour justement venir atténuer cet aspect là qui nous ronge année après année, qui augmente malgré tout , espère-t-il. Ce projet permettra notamment d'éviter de transporter les déchets organiques et les ordures de la région à Rivière-du-Loup, où ils sont actuellement traités.

Le lancement de la multiplateforme est prévu pour 2024.