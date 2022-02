Si le premier ministre François Legault a évoqué la possibilité de réduire le nombre de voies du 3e lien jeudi dernier, Gilles Lehouillier relate qu’il n’est pas question d’éliminer complètement la portion routière du projet.

Cette question, je l'ai posée au gouvernement. La réponse a été claire et sans équivoque : "jamais, nous n’allons abandonner le lien routier" , a précisé le maire en marge de la séance ordinaire du conseil municipal lundi soir.

La volonté de Québec est plutôt de réduire les coûts du projet qui pourrait frôler les 10 milliards de dollars, mais aussi d’accélérer sa construction.

Plutôt que d'y aller sur une dizaine d'années, on aimerait ça être capable de réduire les délais autour de 7 ans environ , a témoigné Gilles Lehouillier.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier (archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Retour à la planche à dessin payant

Cet échéancier plus rapide est évoqué alors que le gouvernement retourne à la planche à dessin pour réévaluer les enjeux de mobilité dans la grande région de Québec.

Autant le maire de Québec Bruno Marchand que celui de Lévis affirment n’avoir vu aucun plan ou croquis de ce à quoi pourrait ressembler le 3e lien ajusté .

Maintenant, comment le projet se réalisera? Est-ce que ça va être deux tubes? Un tube? Est-ce qu'il va y avoir deux voies d'un bord et une de l'autre qu'on peut modifier selon les heures de pointe? Je n’en ai aucune idée , a mentionné Gilles Lehouillier.

Le maire de Lévis croit que ces ajustements sont incontournables dans un projet d’aussi grande envergure . Il ne voit pas là une marque d'improvisation du gouvernement.