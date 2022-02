Le centre de santé mentale L’Équilibre prêt à la fin de 2023 plutôt qu’en 2022

En octobre dernier, l'organisme Hébergement Plus avait annoncé que l'édifice pourrait être livré vers la fin de 2022. Il est maintenant question de l’automne suivant.

Aujourd'hui, la démolition de l'ancienne prison est à toutes fins utiles complétée et l'organisme associé, soit l'Office municipal d'habitation (OMH) de Saguenay, lance ses appels d'offres pour la seconde phase.

Hébergement Plus avance que c’est en raison des difficultés de l'industrie de la construction en temps de pandémie et de la disponibilité de certains matériaux que l’échéancier est repoussé.

Veux, veux pas, il y a quand même eu certaines étapes avec le patrimonial, puis ensuite d’avoir l’obtention des subventions. Ensuite, on a quand même eu une période d’attente entre les deux projets, ce qui est normal. Avec la SHQ (Société d’habitation du Québec), il faut toujours attendre qu’on ait obtenu tout notre financement et que le cadre financier fonctionne avec ce qui avait été prévu initialement , a expliqué Karine Boily, gestionnaire du projet, pour Hébergement Plus et directrice aux immeubles de l'Office municipal d'habitation OMH du Saguenay

Le futur centre contiendra 46 chambres de soins en santé mentale, dont huit pour un centre de crise pour cette clientèle en difficulté.

Pour ce qui est du budget, il demeure à 15 M$. L'automne dernier, il était passé de 11 à 15 M$. À moins d’une autre surprise dans les échéanciers, il ne devrait pas être augmenté de nouveau.

Il n’a pas été possible de savoir du côté du Centre intégré de santé et des services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean quand les nouveaux services en santé mentale seront prêts compte tenu des délais de construction.

D'après un reportage de Gilles Munger