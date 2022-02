Un conseiller municipal de Yellowknife épinglé pour ses comparaisons inappropriées

Selon un rapport du commissaire à l’intégrité de Yellowknife, le conseiller municipal Niels Konge a violé le code d’éthique du conseil en comparant l’obligation vaccinale et la situation critique des commerces locaux à la ségrégation raciale et la rafle des années 1960.

Le rapport  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) de Sheldon Toner, commissaire à l'intégrité, précise que les commentaires de Niels Konge étaient inappropriés et reflétaient une insensibilité aux torts historiques infligés à des groupes de personnes basés sur la race et l’origine ethnique.

Le 27 septembre, lors d’une réunion d’un comité qui se penchait sur un emplacement possible pour un refuge de jour temporaire, Niels Konge a fait un rapprochement entre les difficultés que rencontrent les entrepreneurs locaux et la rafle des années 1960, qui a vu le gouvernement du Canada arracher à leur foyer des milliers d’enfants autochtones pour les faire adopter par des familles le plus souvent non autochtones.

Je pense que la lutte que mènent les sans-abri, la communauté des affaires et la communauté des petites entreprises de Yellowknife ressentent la même lutte en matière de survie quotidienne pendant la COVID , a déclaré M. Konge

Ils se font enfermer par des forces qui les dépassent, un peu comme la rafle des années 1960 .

Le 1er novembre, pendant un débat en commission sur une proposition d’obligation de preuve vaccinale dans les établissements municipaux, M. Konge a comparé cette politique à la ségrégation historique des personnes noires.

Il a affirmé que la politique des preuves de vaccination du gouvernement territorial créait des catégories de personnes .

Je ne pense pas qu’il faille que nous regardions très loin en arrière au Canada où des personnes s'asseyaient à l’avant du bus, alors qu’elles n’en avaient pas le droit. Je pense que l’on fait la même chose ici.

Le conseiller s'est par la suite excusé pour ses commentaires affirmant qu’il n’avait jamais eu l’intention de blesser qui que ce soit. Il a aussi affirmé qu’il était prêt à suivre une formation antiraciste.

Six plaintes

Ses paroles avaient néanmoins fait l’objet de six plaintes de Ténois auprès du commissaire à l’intégrité.

Sheldon Toner est le commissaire à l'intégrité de la Ville de Yellowknife. Photo : Vince Robinet / CBC

M. Toner note dans son rapport que le conseiller Konge s'est exprimé sans crainte et en toute bonne foi sur des questions publiques litigieuses. Cependant, il a commis non pas une, mais deux erreurs de jugement. Le deuxième manquement était évitable après le premier. L'impact préjudiciable de ces comparaisons a peut-être été involontaire, mais il était prévisible.

Il affirme que Niels Konge a enfreint le règlement sur le code d’éthique du conseil municipal pour avoir échoué à traiter chaque personne avec dignité, compréhension et respect .

Le rapport fera l’objet d’une discussion à la réunion du conseil de lundi. Les conseillers peuvent décider de censurer M. Konge, mais pas de le renvoyer de son poste.

Ce dernier n’a pas répondu à nos confrères de Canadian Broadcasting Corporation CBC pour commenter les conclusions du rapport.

Avec les informations de Hilary Bird