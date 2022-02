PFR sera l’unique propriétaire des usines de poutrelles de Saint-Prime et de Larouche

Produits forestiers Résolu (PFR) a conclu lundi une entente avec Louisiana-Pacific afin de racheter au coût de 50 M$ sa participation dans les usines de poutrelles de Saint-Prime et de Larouche et d’en devenir l’unique propriétaire.

Les deux entreprises détenaient à parts égales les deux coentreprises qui fabriquent des poutrelles en l, des solives de plancher dédiées au secteur de la construction.

En rachetant la participation de 50 % de Louisiana Pacific dans les deux usines, Produits forestiers Résolu PFR cherche à consolider sa présence dans le secteur du bois d’ingénierie.

Ça s’inscrit de façon générale dans notre stratégie de Résolu de vouloir continuer à solidifier sa position dans le marché du bois, du bois d’oeuvre, du bois aussi de deuxième et de troisième générations , a indiqué en entrevue Louis Bouchard, directeur principal affaires publiques et relations gouvernementales pour Produits forestiers Résolu PFR .

Il s’agit d’un segment attrayant et en pleine croissance , a souligné le président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu PFR , Rémi Lalonde, par voie de communiqué. Les usines de Saint-Prime et de Larouche ont une capacité de production de 60 millions de pieds-planche de bois d’oeuvre.

Après la performance financière de l’entreprise soutenue par la hausse du prix du bois d’oeuvre en 2021, Produits forestiers Résolu PFR demeure à l’affût d’acquisitions stratégiques, a ajouté M. Bouchard.

Une entente pour la distribution

Résolu deviendra ainsi le seul exploitant des deux usines, mais une entente sera conclue avec Louisiana-Pacific afin que l’entreprise demeure le distributeur exclusif du bois d’ingénierie fabriqué dans les deux usines.

Le partenariat entre Produits forestiers Résolu PFR et le fabricant américain remontait à 2003. Le moment était bien choisi pour faire l’acquisition, justement, des 50 % restants du partenariat et poursuivre, nous, l’aventure dans ce secteur particulier là du bois , a mentionné M. Bouchard, sans vouloir s’avancer sur les raisons qui ont amené Louisiana-Pacific à vouloir vendre sa participation.

Les 175 emplois des deux usines seront maintenus. C’était très important pour nous de pouvoir continuer de bénéficier d’une main-d’oeuvre qui est qualifiée, d’une main-d’oeuvre qui est habituée aussi à nos opérations , a-t-il souligné.

Produits forestiers Résolu PFR a également annoncé lundi avoir conclu une entente le 11 février avec Boralex pour l’acquisition d’une centrale de cogénération à Senneterre, en Abitibi-Témiscamingue, dont le montant n’a pas été précisé.

Les deux acquisitions devraient se conclure dans la première moitié de l’année.