RésoSanté C.-B. a dû créer une politique sur les comportements offensants à l’interne

RésoSanté Colombie-Britannique, dont la mission est de soutenir les services de santé en français à travers la province, a dû mettre en place une politique sur le harcèlement et l’intimidation, à la suite d’une inspection, en décembre, de WorkSafeBC, l'agence responsable de la santé et de la sécurité au travail de la Colombie-Britannique.

Dans un rapport de suivi daté du 2 février 2022, un agent de WorkSafeBC écrit avoir examiné les politiques, les procédures et la formation de RésoSanté Colombie-Britannique en matière d'intimidation et de harcèlement, et que celles-ci répondent aux exigences de prendre des mesures raisonnables pour faire face aux risques d'intimidation et de harcèlement au travail .

Dans le rapport d’inspection initial, daté du 8 décembre 2021, l’agent Steve Grenzberg a indiqué avoir consulté le document de régie interne de RésoSanté Colombie-Britannique et avoir constaté que le manuel de l'employeur ne comprenait pas d'énoncé de politique concernant le fait que l'intimidation et le harcèlement au travail ne sont ni acceptables ni tolérés, et qu’il ne contenait pas non plus de définition de l'intimidation et du harcèlement.

Selon ce rapport, RésoSanté Colombie-Britannique devait plus précisément intervenir sur deux aspects.

D’une part, il devait préparer et mettre en œuvre des politiques qui traitent spécifiquement de prévention de l'intimidation et du harcèlement en lieu de travail. Des procédures détaillées pour signaler les incidents et les plaintes qui y sont liés et pour les traiter étaient aussi attendues.

D’autre part, l’agent responsable du dossier notait en décembre que RésoSanté Colombie-Britannique n'avait pas fourni aux travailleurs l'information, les instructions, la formation et la supervision adéquates en ce qui concerne le risque d'intimidation et de harcèlement au travail.

Dans ce rapport initial, WorkSafeBC a indiqué qu’un suivi serait fait dans un délai de 45 jours, soit autour du 21 janvier 2022.

RésoSanté Colombie-Britannique a agi rapidement

Le président du conseil d’administration de RésoSanté Colombie-Britannique, Brian Conway, affirme avoir pris très au sérieux l’enquête menée par WorkSafeBC.

Il explique que l’enquête a mené au développement d’une politique très précise sur les comportements appropriés au travail reliés à l’intimidation, mais que la nature précise des incidents doit demeurer confidentielle afin que les droits de toutes les personnes impliquées soient complètement respectés .

« Je peux vous assurer que les conversations que j'ai eues récemment avec [WorkSafeBC], c'est qu'ils sont très satisfaits de la façon [dont on s’attaque] au dossier. » — Une citation de Brian Conway, président du conseil d’administration, RésoSanté C.-B.

Je pense que la meilleure façon de le faire, poursuit-il, c'est d'avoir une politique claire, explicite, détaillée, qui répond aux attentes de tout le monde, qui [est] conforme avec d'autres documents que WorkSafeBC a partagés avec nous ou qu'on est allés chercher [auprès] d'autres organisations .

Le président du conseil d'administration de RésoSanté Colombie-Britannique, Brian Conway, explique que l’enquête de WorkSafeBC a mené au développement d’une politique précise sur les comportements appropriés au travail dans l'organisation. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Brian Conway n’a pas précisé si des changements allaient être faits dans l’équipe. Il s’est contenté de dire qu’il veut s’assurer d’avoir les bonnes personnes à la bonne place pour faire tout le travail qui est nécessaire pour améliorer l'état de santé des francophones de la province.

Il ajoute que l’organisation prendra le temps qu'il faut pour optimiser son approche et s'assurer que le milieu de travail soit le plus sain et le plus sécuritaire possible.

Réviser souvent les politiques en place, dit la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique FFCB

Brian Conway invite les autres organisations francophones de la province à réviser leurs documents pour s’assurer qu’elles ont bien une politique pour prévenir le harcèlement et l’intimidation en place, une démarche que la présidente de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB), Lily Crist, encourage aussi fortement.

« Aucune organisation, qu'elle soit francophone, anglophone ou à travers le monde, n'est à l'abri de certaines situations. [...] Je pense qu'il faut toujours réexaminer des politiques pour savoir si elles sont toujours aussi utiles ou si on peut les rendre encore plus efficaces. » — Une citation de Lily Crist, présidente, FFCB

Elle précise que la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique FFCB a une telle politique depuis 2017 et offre d’aider les organisations qui en auraient besoin avec un partage de connaissances. Elle insiste par ailleurs sur l’importance de la formation des employés sur ces thèmes.

La présidente de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, Lily Crist, est d'avis qu'il faut toujours réexaminer ses politiques internes pour savoir si elles sont toujours d'actualité. Photo : Lily Crist

Je sais qu'on a toujours beaucoup de va-et-vient en ressources humaines, explique-t-elle. Je pense que [ce serait bien] d'avoir des spécialistes dans notre communauté dans ce domaine et de vraiment travailler avec les ressources sur le terrain afin de nous assurer qu’on réponde bien aux besoins de nos employés.

2875 inspections liées à l'intimidation et au harcèlement en 2020

Selon WorkSafeBC, l’intimidation et le harcèlement en milieu de travail peuvent prendre plusieurs formes, comme des agressions verbales, des attaques personnelles ou d'autres comportements intimidants ou humiliants, et peuvent entraîner de l'absentéisme, une baisse de productivité, de l'anxiété et de la dépression.

L’agence précise qu’il revient aux employeurs de prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir ou minimiser ces comportements. Quant au rôle de WorkSafeBC, il est de s'assurer que ces derniers ont mis en place les politiques, les procédures et la formation appropriées pour lutter contre l'intimidation et le harcèlement, et que les plaintes soient examinées et traitées. WorkSafeBC indique que ce n’est pas son rôle de résoudre ou d'arbitrer des conflits spécifiques.

Dans un guide préparé par l’agence, on peut lire que si un travailleur pense avoir subi ou observé des actes d'intimidation et de harcèlement au travail, la première étape consiste à le signaler à son employeur. Si l'employeur n'a pas pris de mesures raisonnables pour régler l'incident, WorkSafeBC indique que les travailleurs peuvent appeler sa ligne d'information sur la prévention.

En 2020, les agents de prévention de WorkSafeBC ont effectué 2875 inspections liées à l'intimidation et au harcèlement, indique l'agence responsable de la santé et de la sécurité au travail de la Colombie-Britannique.