Les mesures d’urgence et l’extrême droite canadienne, vues par les analystes

Pour le politologue de l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, Emmanuel Choquette, ce délai d'intervention de la part du gouvernement aurait été calculé dans le but de modérer l'impact que cela pouvait avoir en termes de perception .

Pour invoquer la Loi des mesures d'urgence, le gouvernement pourrait avoir remonté à avant la question des camions , prenant conscience de la force d'une certaine extrême droite, qui prend plus de force et de vigueur au Canada , affirme Emmanuel Choquette.

Au cours des dernières années, il ajoute que le nombre de menaces aurait augmenté envers les élus canadiens. Plus récemment, un groupe de gens a même lancé des roches au premier ministre lors de la campagne électorale, rappelle-t-il.

« Il y a un groupe qui est prêt à aller très loin, de façon presque violente. » — Une citation de Emmanuel Choquette, chargé de cours à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke

Les mesures annoncées le sont pour prévenir ou pour rassurer les gens , poursuit le politologue. Il y a peut-être des mesures de sécurité qui n'ont pas été prises au bon moment. Donc sur le plan stratégique, on a fait le calcul que de ne pas agir risquerait plus de problème que d'agir.

Le codirecteur de l'Observatoire sur la radicalisation et l’extrémisme et professeur à l'Université de Sherbrooke, David Morin, abonde dans le même sens. Par contre, il ne croit pas qu'il aurait été avisé pour le gouvernement d'agir plus tôt.

La Alt right canadienne est une réalité depuis plusieurs années , poursuit David Morin. On a probablement sous-estimé leurs objectifs initiaux, qui étaient vraiment plus séditieux que la question de mesures sanitaires, qui est devenue un prétexte, et on a sous-estimé leur capacité organisationnelle. Ce qui ne veut pas dire que tous les gens qui sont là sont des gens d'extrême droite , ajoute-t-il.

Possible enquête sur le terrorisme

L'expert en radicalisme, David Morin, réfère au discours de la vice-première ministre du Canada Chrystia Freeland qui aurait laissé sous-entendre qu'il serait dès lors possible d' étendre les pouvoirs d'enquête sur le financement du terrorisme .

« On a vu certains drapeaux dans la manifestation d'Ottawa qui y référaient. Peut-être qu'il y a des éléments d'information auxquels on n'a pas vraiment accès... » — Une citation de David Morin, codirecteur de l'Observatoire sur la radicalisation et l’extrémisme

Il rappelle que la plateforme de sociofinancement Go fund me dit avoir apporté suffisamment de preuves de financement d'activités illégales pour interrompre la campagne de collecte de dons des organisateurs du mouvement. C'est un point très très important. Si vous mettez ça en perspective avec, ce matin, les arrestations faites en lien avec les armes trouvées dans un convoi en Alberta.

Confrontation ou fin pacifique?

Les deux analystes s'entendent pour dire que l'application des mesures d'urgence viendra dissuader de nombreuses personnes encore surplace.

On fait le pari que dans un premier geste, on risque d'avoir un certain découragement. Mais on risque de se ramasser avec un groupe prêt à rester surplace , prédit Emmanuel Choquette.