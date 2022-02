Les appels d’offres lancés pour la réfection de l’urgence de l’hôpital de La Baie

Les installations ont connu leurs dernières rénovations en 2006 et doivent être mises aux normes. Les travaux doivent commencer en mai et devraient durer environ un an.

Ainsi, l'accueil et la salle d'attente pour les usagers de l'hôpital de La Baie seront mis au goût du jour.

La salle de stabilisation sera agrandie et pourra accueillir deux patients.

Certains équipements seront installés différemment pour répondre aux normes actuelles et maximiser l'ergonomie. La salle d'observation aussi sera améliorée.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean entend utiliser l'espace du garage pour ce faire. Le garage sera reconstruit dans une nouvelle annexe.

De cette façon, les patients placés sur des civières en observation auront droit à plus de confidentialité.

Les espaces civières sont séparés par des rideaux entre les usagers. Maintenant, si on regarde les nouvelles normes, on construit plus selon des cubicules , a expliqué la coordonnatrice régionale des soins critiques et chargée de projet pour les rénovations de l'hôpital de La Baie, Véronique Morency.

La façade de l'hôpital de La Baie a été refaite en 2020. Photo : Radio-Canada / Claude Desbiens

Le député de Dubuc, François Tremblay, a mentionné par voie de communiqué que l'investissement consolidait l'hôpital de La Baie dans sa raison d'être.

La ministre responsable de la région, Andrée Laforest, souligne pour sa part que plusieurs hôpitaux de la région ont récemment reçu des sommes pour leur modernisation.

Tous nos hôpitaux ont été écoutés, entendus et seront rénovés. On a eu l'hôpital de La Baie, Chicoutimi il y a deux semaines, il y a Dolbeau aussi, Jonquière également , a énuméré la députée de Chicoutimi.

La façade de l’hôpital de La Baie a été complètement refaite en 2020.

D'après un reportage de Claude Bouchard