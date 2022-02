Bruno Marchand demande 140 M$ et 500 logements au gouvernement du Québec

Le maire Bruno Marchand a dévoilé ses demandes au gouvernement du Québec pour le budget 2022-2023. Elles totalisent 140 millions auxquels s’ajoute le financement de 500 logements sociaux et abordables.

La part du lion est réclamée pour le soutien aux initiatives de développement durable et la décontamination de terrains dans le périmètre urbain, notamment ceux de la rue de Verdun dans le quartier Saint-Sauveur pour la création d’un écoquartier.

Ensuite, 50 millions de dollars seraient consacrés à la pérennité des infrastructures municipales et le soutien aux équipements municipaux, principalement des infrastructures sportives et récréatives. La Ville espère aussi obtenir 5 millions de dollars d’argent provincial pour la gestion du patrimoine bâti.

Quant aux logements sociaux et abordables, le maire Bruno Marchand espère avoir une réponse positive du gouvernement qui vient d’ailleurs de lancer un nouveau programme pour accélérer la construction des logements dits abordables. Dans la mise en œuvre de ce nouveau programme, on souhaite pour nous ne pas avoir de temps mort. […] La situation à Québec fait en sorte qu’on ne peut pas se permettre d’attendre , fait valoir le maire Marchand.

Projets absents

Plusieurs projets qui ne figurent plus dans les demandes de la Ville retiennent aussi l’attention. L’an dernier, l’administration Labeaume avait demandé 50 millions de dollars pour la zone d’innovation du littoral-est, rebaptisée InnoVitam depuis, et un autre 50 millions pour la construction d’un pont d’étagement à l’intersection de l'autoroute Robert-Bourassa et du boulevard Lebourgneuf.

Bien qu’aucun financement n’ait été annoncé pour ce viaduc, le directeur général de la Ville, Luc Monty, affirme que la balle est maintenant dans le camp du gouvernement Legault. De retaper sur le clou alors même qu’on n'a pas d'indications additionnelles sur le dénouement possible ou les orientations techniques, ça apparaît prématuré , a-t-il affirmé pour expliquer l’absence de cette demande pour le budget 2023.

Pour la zone InnoVitam, le maire Marchand souhaite d’abord faire un pas de côté et consulter les résidents du secteur avant de faire progresser le projet. Le projet n'est pas mort, ça fait partie de nos priorités, mais ce n'était pas nécessaire de le mettre comme tel dans une demande.

Demandes de l’opposition

L’opposition officielle à l’Hôtel-de-Ville a fait part de ses demandes au gouvernement provincial la semaine dernière. Le chef Claude Villeneuve souhaite notamment des investissements pour assurer un suivi plus serré de la qualité de l’air dans les quartiers centraux.

Il demande aussi un financement additionnel de 25 à 30 millions de dollars sur 5 ans pour appuyer les organismes qui viennent en aide aux personnes en situation d’itinérance. C'est urgent d'intervenir , juge Claude Villeneuve en ajoutant que le monde en arrache , qu’il s’agisse des itinérants autant que des intervenants.

L’opposition officielle demande également la mise en place d’un programme d’immigration pour inciter les nouveaux arrivants à choisir le Québec et de l’argent pour décontaminer les terrains de la rue Verdun pour y construire un écoquartier. Ce dernier point fait aussi partie des demandes de l’administration Marchand.