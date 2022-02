Les maisons se vendent 8 % moins cher à la suite d’inondations catastrophiques

Comme l’illustre l’étude intitulée Nager sur place , une maison au prix moyen de 713 500 $ à la fin de 2021 et se trouvant dans un quartier ayant été touché par une inondation se serait ainsi vendue près de 60 000 $ de moins.

Les transactions immobilières de cinq villes canadiennes ayant subi des inondations catastrophiques dans les dernières années ont été étudiées. Burlington en Ontario (2014), Gatineau (2017), Ottawa (2017 et 2019), Toronto (2019) et Grand Forks en Colombie-Britannique (2018) ont toutes subi des dommages ayant conduit à plus de 25 millions de dollars en demandes d’indemnisation.

À la suite des inondations de mai 2017 à Gatineau, les prix des habitations vendues ont même chuté de 17 % comparativement à d’autres dans des secteurs avoisinants non touchés par la crue des eaux.

Vous vous attendiez à pire? Ça a toujours une valeur ajoutée aussi, d’avoir une vue sur l’eau , répond la directrice générale aux infrastructures résilientes au climat et des initiatives au Québec. Joanna Eyquem soutient surtout que les acheteurs n’ont pas l’habitude de regarder les zones inondables au Canada .

« Les gens, quand ils achètent une maison, ils pensent au prix, mais ils ne sont pas nécessairement en train de penser à si c’est une zone inondable ou non. » — Une citation de Joanna Eyquem, du Centre Intact d’adaptation au climat, Faculté de l’environnement, Université de Waterloo

Bloomberg rapportait à la fin de janvier que la Banque centrale européenne anticipe un effondrement de 45 % en une année de la valeur des maisons dans les secteurs à risque de subir des inondations importantes.

Le Canada, en retard

Aux États-Unis, toutes les maisons se voient désormais attribuer un score de risque d’inondation de 1 à 10. De ce côté-ci de la frontière, les informations demeurent plutôt fragmentaires et difficiles à utiliser .

Au Québec, le site Géo-Inondations permet de donner un aperçu des zones à risque. Mais, aux dires de Mme Eyquem, vous devez trouver vous-même où est votre maison .

Le Canada serait 20 ans en retard en la matière. Le rapport du Centre Intact d’adaptation au climat rappelle néanmoins que le budget fédéral 2021 comprenait une enveloppe de 64 millions de dollars pour créer des cartes des zones à risque élevé d’inondations.

Ces cartes, recommande le centre, devraient mener à des mesures pour protéger les propriétés actuellement exposées aux risques et éviter les projets de construction .

Présentement au Québec et jusqu’à ce que de nouvelles cartes de zones inondables soient adoptées, les nouvelles constructions ne sont pas possibles sur les territoires inondés lors des crues printanières de 2017 et de 2019.

Des primes d’assurance à la hausse

Le Centre Intact d’adaptation au climat rapporte que, de 2015 à 2019, la moitié de la hausse des primes d’assurance habitation de 20 à 25 % au Canada était attribuable aux dommages causés par les inondations.

Les coûts engendrés par les inondations ont quadruplé au pays dans les 40 dernières années, d’après le Bureau d’assurance du Canada. Les inondations historiques de 2019 au Québec ont touché plus de 300 municipalités, et mené à une facture de 438 millions de dollars pour le gouvernement du Québec et de 186 millions pour les compagnies d’assurances.

« Les risques d’inondation pourraient mettre en défaut des emprunteurs hypothécaires, aujourd’hui ou à l’avenir, si l’on ne s’en occupe pas. » — Une citation de Extrait du rapport « Nager sur place : les effets des inondations catastrophiques sur le marché de l’habitation du Canada » du Centre Intact d’adaptation au climat